Tam 23 yıl Türkiye'de üretildi. Şimdi İspanya'dan ithal ediliyor

Türkiye'de 23 yıl üretildikten sonra İspanya'ya transfer olan Fiat Doblo artık ithal bir marka...Peki yeni dobloların fiyatı kaç TL. İşte fiyatı

KAYNAK: Haber Merkezi
Tam 23 yıl Türkiye'de üretildi. Şimdi İspanya'dan ithal ediliyor

Yıllarca Bursa'da üretildi...Şimdiki adresi İspanya'nın Vigo şehri...Fiat Doblolar artık ithal bir marka oldu. 23 yıl Türkiye'de üretildikten sonra beşinci nesli Stellantis Fabrikasının üretim bantlarından çıkıyor.

Yeni Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Peugeot Rifter ve Opel Combo gibi modeller ile aynı platformu kullanıyor. 1,5 lt dizel versiyonları Türkiye'de satışta. Aracın elektrikli modelinin ise Türkiye'ye getirilmeyeceği belirtilmişti.

BLUEHDI MOTOR

Fiat Doblo ailesi, BlueHDI motorlar ile satışa sunuldu. Doblo Cargo modelleri 1.5 litrelik 100 bg güç ve 250 Nm tork üretebilen BlueHDI motor kullanacak. Doblo Combi Premium Plus'ta ise aynı motorun 130 bg güç ve 300 Nm tork üretebilen versiyonu yer alıyor.

8 İLERİ VİTES

Binek otomobil konforu sunulmak istenen Doblolarda 8 ileri otomatik şanzıman, navigasyon ve bilgi eğlence ekranı, elektrikli park freni, hız sabitleme, cam tavan gibi donanımlar bulunuyor.

Yeni Doblo Combi'nin fiyatları donanımları ve özelliklerine göre 874 bin lira ile 1 Milyon 64 bin lira arasında değişiyor.

Yeni Doblo Combi versiyonuyla aile kullanımına da uygun. Beşinci nesil Fiat Doblolar, konfor odaklı olarak geliştirilmiş bir iç mekana sahip...

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