Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın geri kalmış bir çok ülkesinde çok eşlilik yasal olarak görülürken, modern hukuk devletlerinde çok eşlilik hukuki metinlerle yasaklanmıştır.

Türk Medeni Kanunu da modern hukuk sistemini benimseyerek monogam yani tek eşlilik sistemini kabul ettiği için evli bir kişinin başka biriyle evlenmesi mümkün değildir.

TÜRK MEDENİ KANUNU HİÇE SAYILDI

Ancak Afganistan’dan Türkiye’ye gelen ve vatandaş olan bir şahsın 2 karısının da eş olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nde kayıt edildiği ortaya çıktı. Eşlerin her biri ayrı ayrı kontrol edildiğinde bir yanlışın olmadığı ve Mirvays isimli Afgan vatandaşının eşleri olarak görüldüğü belirlendi.

Afgan vatandaşın 2 eşinin de resmi kayıtlara geçirilmesi akıllara Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki ‘herkesin kendi hukukuna göre yargılanmasını’ akıllara getirirken, zaten belirli kesimler tarafından hedef alınan Türk Medeni Kanunu’nun böylece hiçe sayıldığı da ortaya çıkmış oldu.

YARGITAY’IN EMSAL KARARI BULUNUYOR

Benzer bir durum daha önce bir Suriye vatandaşının başına gelmiş, Yargıtay emsal bir karara imza atarak evliliklerden birini iptal etmişti.

Suriye'deki iç savaştan kaçan B.D, 2 eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşerek, işini kurdu. Vatandaşlık başvurusu kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

İSTİNAF VE YARGITAY'DAN ONAMA

B.D,'nin 2 eşi bulunması nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu’nun 145/1'inci maddesinde yer alan, 'Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması' hukuki sebebine dayalı olarak, 'evliliğin iptali' davası açıldı.

İlk derece mahkemesi, 'Türk vatandaşı olarak evli olan birinin, ilk evliliğinin sona erdiğini ispatlamadan yaptığı ikinci evliliğinin iptalini düzenleyen 'Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükmü gereği B.D,'nin ikinci evliliğinin iptaline karar verdi. İstinaf mahkemesi olarak dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38'inci Hukuk Dairesi de kararı onadı.

B.D, kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, oy çokluğuyla temyiz başvurusunun reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA VERİLEN LİSTEDEKİ HERKES VATANDAŞ OLUYOR

Öte yandan Yeniçağ Gazetesi yazarı fatih Ergin'in geçtiğimiz dönemde ortaya çıkardığı skandalda da Afgan vatandaşlara nasıl vatandaşlık verildiği ortaya çıkmıştı.

Göç İdaresi Başkanlığı’nda çalışanların Ergin'e verdiği bilgiler, halktan saklananları göz önünde serdi.

Kurumda çalışanı bir personel, vatandaşlık kazanan Afganistan uyrukluların Suriyelilerden daha fazla olduğunu ifade ederek, şu çarpıcı ifadeyi kullandı: “Bazı Afganistan dernekleri var. Bunlar zaman zaman İçişleri Bakanlığına liste veriyor ve o listedeki herkes nasıl oluyorsa vatandaşlık kazanıyor. Yabancı bize işlem için geliyor bir bakıyoruz vatandaşlık kazanmış onun bile haberi yok.”

Diğer yandan vatandaşlık alan Suriyelilerin bir bölümünün işlemler için belli bir komisyondan geçtiği ancak Afganların komisyondan da geçirilmediği öğrenildi.