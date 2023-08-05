Tam 68 tanesini vücuduna yapıştırdı ağırlıktan yürüyemeyince yakalandı

Çin'de gümrük memurları, bir adamın hareketlerinde tuhaflık tespit edince üst araması yaptılar. Adamın kaçakçı olduğu, tam 68 adet ikinci el iPhone'u vücuduna yapıştırarak dolaştığı tespit edildi.

WebTekno'da yer alan habere göre; Çin'in Gong Bei kentinde yaşanan olayda gümrük memurları, çok yavaş şekilde hareket eden bir adam tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen memurlar, şüphelinin üstünü aramaya karar verdi.

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin karnında, belinde ve bacaklarında onlarca iPhone sakladığı tespit edildi. Model bilgisi paylaşılmadı ancak kaçakçının üzerinde tam 68 adet iPhone bulunduğu belirtildi.

Telefonların ikinci el olduğu öğrenilirken gümrük memurları, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.