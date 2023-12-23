Tam 8.077 bin lira fazla ödenecek. Hem emekli hem memur sevinecek

Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yeni veriler ortaya çıkarken, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmaya başladı.

Haberport'un aktardığına göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda bu artış yüzde 61,98’e yükseldi.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, son 5 ayda TÜFE yüzde 33,64 arttı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen maaş artış oranları yüzde 33,64 olarak belirlendi. Memur ve emekliler için bu oran yüzde 44,89 seviyesinde olduğu öğrenildi.

Tüm yıl baz alındığında özellikle Kasım ayında açıklanan veriler, memur ve emekli maşlarına yapılacak zam oranları için belirleyici oluyor. Kamu görevlileri, ocak ayında 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında ise yüzde 10 oranında toplu sözleşmeden kaynaklı bir artış alacaklar.

Bir diğer merak ettiren detay ise memurlara yapılması beklenen ek ödemeler. Ancak, birçok kişi şu anda emeklilerin de bu ek ödemeden yararlanıp yararlanamayacağını bilmiyor. Yapılması gereken zam ve ek ödeme haberleri, memurlar ve emekliler arasında beklentiyi arttırdı.

Ekrem Sarısu, köşe yazısında cevap beklenen sorulara detaylı yanıtlar verdi.

Sarısu, Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7456 sayılı yasada yapılan düzenlemeleri anlattı.

Yüksek enflasyonun memurlar ve emekli memurlar üzerindeki olumsuz etkilerini minimal düzeye indirgemek ve gelirlerini arttırmak adına alınan tedbirler çerçevesinde, Temmuz 2023'te hem mevcut memurlara hem de emekli memurlara seyyanen aylık 8.077 lira ek ödeme yapılması yönünde karar verildi.

Ek ödeme hesaplanırken, 15.965 gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpılması kale alındı. 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanan ve 0,509796 olarak belirlenen memur maaş katsayısı, ihdas edilen 15.965 ek ödeme göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucunda brüt ek ödeme tutarı 8.138 lira oldu.

Vergi ve prim kesintileri haricinde tutulan ek ödeme, damga vergisi kesintisinden sonra 8.077 TL net ek ödeme olarak memur maaşlarına yansıtıldı.

Ancak, 8 Eylül 2008'den önce memur olanların emekli kesenekleri ve 8 Eylül 1999'dan sonra memur olanların prim hesaplarına eklenmeyen ek ödeme, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini kapsamayacak.

7456 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen ek 86’ncı madde hükmüyle emekli memurlara da emekli aylıklarının yüzde 6.34 oranında ek ödeme getirildi.

Ek ödemelerin maaşlara eklenememesine rağmen, memurlara yapılan zam karşılığında emekli memur aylıklarına yüzde 6.34 oranında ek ödeme verilecek.

Yani emekli aylıklarına, aylıkların yüzde 6.34’ü oranında ek ödeme verilecek.