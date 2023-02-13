Tarçın kansersavar mı? Faydaları neler?

Özellikle 18. yüzyıl Avrupa’sında yüksek ekonomik değeri ile adeta bir zenginlik sembolü halini alan tarçının birçok faydası bulunuyor. İşte o faydalar…

EMZİREN ANNELERİN SÜTÜNÜ ARTIRIR

Bazı araştırmalar emziren annelerin tarçın baharatını tükettiklerinde sütünün çoğaldığını göstermiştir. Tarçın ayrıca gebelik döneminde kilo alımıyla oluşabilecek çatlaklara karşı önlem niteliğinde de tüketilebilir çünkü cildin esnekliğini artırabilmektedir.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Özellikle tarçın çayı düzenli tüketildiğinde yağ eritmeye yardımcı olarak kolesterolü düşürmeyi sağlar. Bu özelliği ile diyet yapanların en büyük yardımcısıdır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DOSTUDUR

Antibakteriyel özelliği ile diş çürümelerini yavaşlatan besin, diş etinde ve diş üzerinde oluşan bakterileri temizler. Özellikle ağız gargarası olarak kullanıldığında diş ve ağız sağlığını düzeltmeye yardımcı olur. Toz tarçın neye iyi gelir diye merak ediyorsanız toz tarçınlı suyla gargara yaparak sonuçları gözlemleyebilirsiniz.

BAĞIRSAKLARI RAHATLATIR

Geleneksel tıpta bağırsak sorunlarına karşı kullanılan en etkili besinlerden biri olan tarçın, bağırsaklarda ve midede oluşan şişkinlik ve gaz sorunlarına karşı kullanılan doğal bir çözümdür. Suyla karıştırılarak ve çay olarak tüketildiğinde bağırsak rahatsızlıklarını gidermekle kalmayıp sindirim sistemini düzenlediği bilinir. Tarçının mideye faydaları ile şişkinlik hissini azaltabilirsiniz.

CİLDE İYİ GELİR

Tarçının faydaları nelerdir dendiği zaman cilt üzerindeki etkilerine de değinmek iyi olur. Tarçın, zayıflama dışında cilt lekelerine iyi gelmesi ile de kadınların kullanacağı eşsiz baharatlardan biridir. Özellikle balla hazırlanan tarçın maskesi, cildi ferahlatarak cilt güzelliğine doğal bir dokunuş yapar. Aynı zamanda tarçının cildi uyarıcı etkisi sayesinde cilt daha canlı bir görünüme kavuşur.



ANTİOKSİDAN ETKİSİYLE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Antioksidanlar vücut için zararlı maddelerin vücut dışına atılmasını kolaylaştırır. Tarçın içindeki antioksidanlar sayesinde daha dinç ve dirençli bir vücuda sahip olmamızı sağlar.

ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR

Havaların soğuması ile herkesin karşılaştığı soğuk algınlığı, nezle, öksürük veya solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı faydalı olur ve iyileştirme özelliğinin yanında vücut direncini arttırarak hastalıklardan korunmayı destekler.

DİYABET İLE MÜCADELEYİ DESTEKLER

Kan dolaşımına faydalı olan tarçın, insülin direncini arttırır. Özellikle tip 2 diyabetliler için önerilen bir baharattır. Tarçını kimler kullanamaz derseniz çok düşük şeker değerleriyle mücadele eden kişilerin kullanmaması önerilir.

NÖRODEJENERATİF RAHATSIZLIK RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Tarçın kokusundaki rahatlatıcı etki depresyon ve sinire iyi gelir. Özellikle stres nedenli depresyona karşı etkilidir ve keskin kokusu ile zihin açıcı doğal bir kaynaktır. Ayrıca çağın en ciddi hastalıklarından olan Alzheimer hastalığına karşı tahrip olan beyin hücrelerini onardığı kanıtlanmıştır.

KANSERİ ÖNLER

Tarçının faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. Saraçoğlu şifalı baharın özellikle kanser konusunda önleyici özelliğine vurgu yapar. Tarçın nitrozamine bağlı bağırsak kanserine karşı önleyicidir.