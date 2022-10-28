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Tam her şey düzeldi derken kabus yeniden hortladı. Vatandaşlara evlerden çıkmayın uyarısı. Rahat bir nefes alamayacak mıyız

Çin’de artan korona vakaları nedeniyle çok sayıda şehirde salgın tedbirleri sıkılaştırıldı, vatandaşlara evlerden çıkmama uyarısı yapıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:54
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Tam her şey düzeldi derken kabus yeniden hortladı. Vatandaşlara evlerden çıkmayın uyarısı. Rahat bir nefes alamayacak mıyız

Tam her şey düzeldi derken kabus yeniden hortladı. Vatandaşlara evlerden çıkmayın uyarısı. Rahat bir nefes alamayacak mıyız
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 262, göstermeyen 1244 vaka kaydedildi. Vaka sayısı son 4 günde 1000'i aştı.

Ülkenin üçüncü büyük şehri olan güneydeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da dördüncü haftasında salgın dalgası nedeniyle "yüksek riskli" ilan edilen metropol bölgelerin sayısı artarken vatandaşlara evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Hubey eyaletinin merkezi Vuhan şehrinde yaklaşık 800 bin kişinin Hanyang ilçesinde pazar gününe kadar kapanmaya gidildi.

PEKİN'DE CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU İPTAL EDİLDİ
Başkent Pekin'de merkez ilçelerde tespit edilen vakalar nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı.
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin bu akşam planladığı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Çin makamlarınca alınan salgın tedbirleri dolayısıyla ileri tarihe ertelendi.

ABD'li Universal Studios şirketinin Pekin'deki tema parkı salgın önleme ve kontrol tedbirleri nedeniyle kapıları kapattı.

Vaka sayılarının görece az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerindeki ısrar edeceğine işaret ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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