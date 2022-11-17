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Şu an herkeste korona var. Profesör açıkladı

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Şuan neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid-19 virüsü mevcuttur. Bu ölümcül korona salgını için değildir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:32
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör açıkladı: Herkeste hastalık yapmayacak kadar korona virüsü mevcut

Şu an herkeste korona var. Profesör açıkladı
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İHA'nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Özkaya, “Şuan neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid-19 virüsü mevcuttur. Bu ölümcül korona salgını için değildir. Toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastanelere grip şikâyetiyle başvuran hastaların sayısının artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, yatağa düşürmeyen ama gününü zor geçirmesini sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikâyetlerle vatandaşların hastanelere başvurduğu dile getirdi.

Yeniden maskeli günlere dönülebileceğinin sinyalini veren Dr. Şevket Özkaya şu sözleri söyledi:

“Son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgın ile karşı karşıyayız. Halkımız arasında yatağa düşürmeyen ama günümüzü zor geçirmemizi sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikâyetler görülüyor. Bu hastalık aslında önce çocuklarda, okullarda başladı ve evlere taşındı. Çocuklar her zaman şanslıydı ama ebeveynler bu hastalığı zor atlatıyorlar. Halkın aklında ‘bu bir grip virüsü mü?’ sorusu var. Aslında toplumda bu tek bir virüs ile açıklanamıyor. Şuan dolaşımda olan birkaç virüs özellikle grip virüsü dediğimiz bu virüs, solunum yollarını etkileyen diğer virüsler ile beraber Covid’in komplike bir süper enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz. Bu grip benzeri şikayetlerin sebebine bakacak olursak Covid’in bağışıklık sistemimizi gerçekten değiştirdiğini ve etkilediğini görüyoruz."

"HERKES KORONA"

"Şuan neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid virüsü mevcut. Bu bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkiledi. Pandemi öncesinde bizi hasta etmeyecek grip ve diğer solunum yolları virüsleri zeminde Covid’in olması nedeniyle bizi hasta etmeye başladı. Gerçekten çok hızlı yayılan, çok bulaşan ve insanları yatağa düşürmeyen ama ayakta da durmasını zorlaştıran bir salgınla karşı karşıyayız. Bu durumun çeşitli sebepleri var. Bir de gerçekten bu 3 sene boyunca maske, mesafe kuralına uyup neredeyse toplumda steril bir hayat sürdük. Doğal olarak da vücudumuzun dış dünyadaki bakteri virüs ve diğer patojen organizmalara vücut yanıtımızın baskılandığını düşünüyoruz. Eğer böyle giderse bu kış gerçekten ölümcül olmayacak düzeyde ama iş hayatımızı, ev hayatımızı etkileyecek bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Peki, ne yapmamız gerekiyor? Sanırım maskenin zamanı tekrar geri geldi. Bu ölümcül bir Covid-19 salgını için değil de, toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz”

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yerli milli - kirlenmiş atık suya biraz temiz su katmak o suyu temizlemez.
17.11.2022 10:48
maskelerle ağzımızı kapatalım. kirlenmiş, karbondioksitli havayı tekrar içimize çekelim. bu dışarı çıkardığımız kirli atık suyu (ne demek istediğimi anladınız) tekrar içmemiz gibi bir şey.  
 
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