Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Tamer Karadağlı’ya ilişkin pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı mı oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı. Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.
TAMER KARADAĞLI KİMDİR?
Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.
İlkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD’ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlköğrenimine Amerika’da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü ve TED Ankara Koleji’ne yazıldı.
Tamer Karadağlı lise son sınıfta Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Çankaya Lisesi’nden mezun oldu.
Tamer Karadağlı’nın sinema sevdası o yıllarda başladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Tamer Karadağlı ilk kez bir filmde 1993 senesinde oynadı.
Tamer Karadağlı TRT‘de yıllarca oynayan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ünlendi.
1200 bölüm süren "Ferhunde Hanımlar" dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonra ki en önemli işi “Çocuklar Duymasın” isimli tv dizisindeki Haluk rolüydü.
Tamer Karadağlı üniversite yıllarında başladığı dublaj işini de başarı ile devam ettirdi. Robert De Niro, Marlon Brando‘nun gençliği, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.
TAMER KARADAĞLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1993 Ferhunde Hanımlar - Selçuk
1999 Babam Olur Musun - Erol
1999Demir Leblebi
2000 Şaşıfelek Çıkmazı - Timur
2000 Sarı Evin Esrarı - Doğan
2000 Artık Sevmeyeceğim - Kemal
2001 Nasıl Evde Kaldım - Haldun
2002 En Son Babalar Duyar - Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)
2002-2019 Çocuklar Duymasın - Abidin Haluk Çetinoğlu
2002 Reyting Hamdi - Okul Müdürü
2004-2005 Çocuklar Ne Olacak - Haluk
2004-2006 Yağmur Zamanı - Fırat Çağlar
2006 Hayatım Sana Feda - Levent Başaran
2006 Arka Sokaklar - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)
2007Doktorlar
2007 Fedai - Emin Bora
2008 Karamel - Çaycı
2008Kiralık Oda
2008 Son Ağa - Salim Ağa Bağcıoğlu
2008 Kırmızı Işık - Sunucu
2009 Avrupa Yakası - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)
2009 Ah Kalbim - Kamuran
2009 Altın Kızlar
2011 Adım Bayram Bayram
2012 Acayip Hikayeler - Yakup
2019 Sevdim Seni Bir Kere - Yardımcı Komiser
2021 Savaşçı - Albay Oktay Göktürk/Uzi