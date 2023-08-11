Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Tamer Karadağlı’ya ilişkin pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı mı oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı. Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.

İlkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD’ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlköğrenimine Amerika’da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü ve TED Ankara Koleji’ne yazıldı.

Tamer Karadağlı lise son sınıfta Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Çankaya Lisesi’nden mezun oldu.

Tamer Karadağlı’nın sinema sevdası o yıllarda başladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Tamer Karadağlı ilk kez bir filmde 1993 senesinde oynadı.

Tamer Karadağlı TRT‘de yıllarca oynayan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ünlendi.

1200 bölüm süren "Ferhunde Hanımlar" dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonra ki en önemli işi “Çocuklar Duymasın” isimli tv dizisindeki Haluk rolüydü.

Tamer Karadağlı üniversite yıllarında başladığı dublaj işini de başarı ile devam ettirdi. Robert De Niro, Marlon Brando‘nun gençliği, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.

TAMER KARADAĞLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1993 Ferhunde Hanımlar - Selçuk

1999 Babam Olur Musun - Erol

1999Demir Leblebi

2000 Şaşıfelek Çıkmazı - Timur

2000 Sarı Evin Esrarı - Doğan

2000 Artık Sevmeyeceğim - Kemal

2001 Nasıl Evde Kaldım - Haldun

2002 En Son Babalar Duyar - Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)

2002-2019 Çocuklar Duymasın - Abidin Haluk Çetinoğlu

2002 Reyting Hamdi - Okul Müdürü

2004-2005 Çocuklar Ne Olacak - Haluk

2004-2006 Yağmur Zamanı - Fırat Çağlar

2006 Hayatım Sana Feda - Levent Başaran

2006 Arka Sokaklar - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)

2007Doktorlar

2007 Fedai - Emin Bora

2008 Karamel - Çaycı

2008Kiralık Oda

2008 Son Ağa - Salim Ağa Bağcıoğlu

2008 Kırmızı Işık - Sunucu

2009 Avrupa Yakası - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)

2009 Ah Kalbim - Kamuran

2009 Altın Kızlar

2011 Adım Bayram Bayram

2012 Acayip Hikayeler - Yakup

2019 Sevdim Seni Bir Kere - Yardımcı Komiser

2021 Savaşçı - Albay Oktay Göktürk/Uzi