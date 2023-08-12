Tamer Karadağlı suskunluğunu bozdu. İlk açıklama geldi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilen Tamer Karadağlı, tepkilere ilk kez yanıt verdi. Karadağlı, 'açıklama' yapacağını açıkladı.

Tamer Karadağlı suskunluğunu bozdu. İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

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Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, yaptığı açıklamada "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.

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