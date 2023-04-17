Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük eski sevgilisi Iraz Yıldız evliliğe ilk adımı attı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ile iki yıldır aşk yaşadığı piyanist Iraz Yıldız'ın yollarını ayırmıştı. Iraz Yıldız, evlilik yolunda ilk adımı attığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük eski sevgilisi Iraz Yıldız evliliğe ilk adımı attı

Tamer Karadağlı, Mayıs 2021'de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. 55 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, “Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.

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AŞK BİTTİ

Ünlü çiftin yaşadıkları fikir "ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. İkilinin sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları silmesi ve takipleşmeyi de bırakması dikkat çekmişti.

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EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Piyanist Iraz Yıldız, müzisyen Anıl Pinaz ile yeni aşka yelken açmıştı. Yıldız, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi ve sosyal medya hesabından duyurdu.

Iraz Yıldız, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafına "Evet dedim" notunu düştü.


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