Tamir ettiği aracın altında kalıp öldü

İHA'nın haberine göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto tamirhanede çalışan 21 yaşındaki Aykut Bilen, tamir için iş yerine gelen hafif ticari aracın ön kısmını krikoyla kaldırıp altına girdi.

Daha sonra altına girdiği aracı tamir etmeye başladığı anda krikonun kayması sonucu Bilen aracın altında sıkıştı. Arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aykut Bilen’in cenazesi toprağa verildi.