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Tan’dan hayranlarına üzücü haber! Tan’a ne oldu? Tan neden ara verdi?

Sevilen şarkıcı Tan’dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Yoğun konser maratonuna ara vereceği açıklanan Tan’ın sağlık durumu endişe uyandırdı. Peki, Tan’a ne oldu? Tan neden ara verdi?

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:07
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Tan’dan hayranlarına üzücü haber! Tan’a ne oldu? Tan neden ara verdi?

Tan’dan hayranlarına üzücü haber! Tan’a ne oldu? Tan neden ara verdi?
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Yoğun konser maratonuyla hayranlarıyla buluşan Tan ara vereceğini açıkladı. Sahneye bir süre çıkmayacağı öğrenilen Tan’ın sağlık durumu endişelendirdi. Peki, Tan’a ne oldu? Tan neden ara verdi?

Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık sorunları nedeniyle konserlerine ara verdiği öğrenildi. Tan, 4 ay boyunca sahnelerden uzak kalacak.

Türkiye'nin en çok konser veren şarkıcısı Tan Taşçı sağlık sorunları sebebiyle sahnelere ara verdi. Sahnede zaman zaman öksürdüğü görülen Tan Taşçı’nın durumunun ciddi olduğu, sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.

Konser maratonu nedeniyle çok yıpranan Tan vereceği ara boyunca hem vücudunu hem sesini dinlendirecek.

YILBAŞINDA SAHNEYE ÇIKACAK

Tan Taşçı sadece yılbaşında doktorundan özel izinle sahneye çıkacak.

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