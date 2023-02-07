﻿Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

TEK YÜREK OLDULAR

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.

Ünlüler de depremzedeler için elini uzatmaya başladı. Kimi yardım kampanyalarında yer alarak deprem bölgelerine gönderilecek battaniye, giyecek – yiyeceklerin temin edilmesinde faal olarak yer alıyor.

MADDİ YARDIM

Kimi ünlülerse AHBAP Derneği’ne depremzedeler için kullanılması adına maddi yardımda bulunuyor. Haluk Levent, maddi yardımda bulananları açıklamaya başladı.

