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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

Ünlü oyuncular ve futbolcular depremzedeler adına kullanılması için AHBAP Derneği'ne maddi yardımda bulundu

Galeri Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:34
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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

TEK YÜREK OLDULAR
10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.
Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.
Ünlüler de depremzedeler için elini uzatmaya başladı. Kimi yardım kampanyalarında yer alarak deprem bölgelerine gönderilecek battaniye, giyecek – yiyeceklerin temin edilmesinde faal olarak yer alıyor.
MADDİ YARDIM
Kimi ünlülerse AHBAP Derneği’ne depremzedeler için kullanılması adına maddi yardımda bulunuyor. Haluk Levent, maddi yardımda bulananları açıklamaya başladı.

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

MERİH DEMRAL
1 MİLYON TL

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

EDİS
400 BİN TL

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

50 BİN EURO

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

KIVANÇ TATLITUĞ
200 BİN TL+ LOJİSTİK YARDIM

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

CENGİZ ÜNDER
50 BİN EURO

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

ARAS BULUT İYNEMLİ
200 BİN TL

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

BURAK YILMAZ
300 BİN TL
 

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

DERYA BALTA
300 BİN TL

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

İREM DERİCİ
150 BİN TL

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

MERT HAKAN YANDAŞ
200 BİN TL

13/16
Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

BURAK DENİZ
150 BİN TL

14/16
Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

MUSTAFA CECELİ
200 BİN TL

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

EMRE KILINÇ
150 BİN TL

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Depremzedelere ünlü yardımı. Tanınmış oyuncular ve sporcular tek yürek oldu

CELİL NALÇAKAN
100 BİN TL
Kaynak Haber Türk

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