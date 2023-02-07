Onlarca yol çöktü asfalt patladı. Hiçbir zemin etüdü yapılmadı mı?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili vurdu. Depremin vurduğu kentlere giden yolların deprem nedeniyle yarılması başta Hatay olmak üzere şehirlere ulaşılmasına engel oluyor.



YOLLAR YARILDI!

Deprem nedeniyle yardıma gitmek isteyen insanlar ummadığı bir durumla karşılaştı. Felakete giden şehirlerdeki yepyeni yollar, kelimenin tam anlamıyla yarıldı!

Sosyal medyada bir vatandaş, Hatay’a yeterli yardımda bulunulamamasının nedeni olarak yolların patlamasını gerekçe gösterdi.







“HATAY’A ULAŞILAMIYOR ÇÜNKÜ…”

Instagram’da bir kullanıcı bu duruma isyan ederek şu satırları yazdı:



“Hatay’a ulaşılamıyor çünkü Hatay’daki yollar patlamış durumda, Hassa üzerinden giriş yapılabiliyor. Şu an lütfen bunu paylaşın ben Hataylıyım, Ankara'da yaşıyorum alternatif yolları kolay kolay bilen yok. Ne olur paylaşın bunu, görün mesajımı! Ne olur tüm fenomenleri etiketleyin mesajıma. Lütfen şu an oradaki ekipler yetmiyor Antakya Betonsan’daki binalarda çok enkaz altında kalan var. Ne olur paylaşın gidecek olanlar o yolu kullansın.”





DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Karayolları Genel Müdürlüğü deprem sebebiyle trafiğe kapanan yolları ve alternatif güzergahları paylaşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada alternatif yollar "06.02.2023 Saat 19.00 İtibarıyla Deprem Nedeniyle Kapanan Yollar ve Alternatif Güzergâhlar." denildi.





Hatay ile Reyhanlı arasındaki yol



Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.



Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudut, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.



Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.



Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.



Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.



Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.



Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmakta.