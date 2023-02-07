7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Onlarca yol çöktü asfalt patladı. Hiçbir zemin etüdü yapılmadı mı?

Onlarca yol çöktü asfalt patladı. Hiçbir zemin etüdü yapılmadı mı?

Deprem oldu, yollar patladı. Başta Hatay olmak üzere yardımlar aksadı. Vatandaş da haklı olarak "Bu yolların zemin etüdü yapılmadı mı, hiç kontrol edilmedi mi? sorularını sordu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:13
Takip Et

Zemin etüdü yapılmadı mı? Onlarca yol çöktü asfalt patladı

Onlarca yol çöktü asfalt patladı. Hiçbir zemin etüdü yapılmadı mı?
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili vurdu. Depremin vurduğu kentlere giden yolların deprem nedeniyle yarılması başta Hatay olmak üzere şehirlere ulaşılmasına engel oluyor.

YOLLAR YARILDI!
Deprem nedeniyle yardıma gitmek isteyen insanlar ummadığı bir durumla karşılaştı. Felakete giden şehirlerdeki yepyeni yollar, kelimenin tam anlamıyla yarıldı!
Sosyal medyada bir vatandaş, Hatay’a yeterli yardımda bulunulamamasının nedeni olarak yolların patlamasını gerekçe gösterdi.



“HATAY’A ULAŞILAMIYOR ÇÜNKÜ…”
Instagram’da bir kullanıcı bu duruma isyan ederek şu satırları yazdı:

“Hatay’a ulaşılamıyor çünkü Hatay’daki yollar patlamış durumda, Hassa üzerinden giriş yapılabiliyor. Şu an lütfen bunu paylaşın ben Hataylıyım, Ankara'da yaşıyorum alternatif yolları kolay kolay bilen yok. Ne olur paylaşın bunu, görün mesajımı! Ne olur tüm fenomenleri etiketleyin mesajıma. Lütfen şu an oradaki ekipler yetmiyor Antakya Betonsan’daki binalarda çok enkaz altında kalan var. Ne olur paylaşın gidecek olanlar o yolu kullansın.”

DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?
Karayolları Genel Müdürlüğü deprem sebebiyle trafiğe kapanan yolları ve alternatif güzergahları paylaşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada alternatif yollar "06.02.2023 Saat 19.00 İtibarıyla Deprem Nedeniyle Kapanan Yollar ve Alternatif Güzergâhlar." denildi. 


Hatay ile Reyhanlı arasındaki yol

Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.

Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudut, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.

Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.

Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmakta.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Japonya
7.02.2023 14:37
Aynı deprem Japonya’da oluyor ne evler ne yollara hiç bir şey olmuyor Japon yöneticileri japon halkı İçin çalışıyor bizim kiler partisi ve yandaş İçin  
 
1950
7.02.2023 14:33
Ekonomin kitabını yazanın ekonomiyi getirdiği nokta ortada, gerçi diploması gibi Kitabı da orta da yok, e zemin etüdünü de duymamışlar, yada şeyine para mi verdim demişler, ama oy da alıyorlar !!  
 
Atma Recep sana çakacagız
7.02.2023 14:33
Erdoğan geçmişi eleştirdi ne varsa 1999 depremini de eleştirmişti ve eleştirdiklerini yaşadı sıra 14 Mayıs gitme günü olacak bay hırsızın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
2
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
3
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
4
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
5
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
6
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
7
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.