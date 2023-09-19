Tanju Çolak rekorunu kıran Icardi’ye çok sinirlendi. Sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

Türk futbolunun efsane isimlerinden eski Galatasaraylı Tanju Çolak rekorunu kıran Mauro Icardi hakkında Takvim'e açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLA UZAK GÖRÜNÜYOR"

Icardi’nin Samsunspor maçındaki performansını eleştiren Tanju Çolak Arjantinli yıldız hakkında, "Doğruya doğru, adam gerçekten gol atıyor. Bu konuda farklı bir şey düşünmeye gerek yok. Kendisini tebrik ediyorum, 'bravo' diyorum. Rekorlar da zaten kırılmak içindir. Ancak bana göre Icardi hiç idman yapmıyor. Gücü, kuvveti yok. Futbola uzak gözüküyor. Samsunspor maçını ben de izledim. Sahada çok hareketsizdi. 90 dakika ne yaptı? Tamam değişik goller de atıyor ama çıksın benim gibi bir röveşata ya da vole atsın da görelim" ifadelerini kullandı.

MAÇ BAŞINA GOL ORTALAMASINDA REKOR KIRDI

Mauro Icardi Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı Süper Lig maçında attığı gol ile maç başına 0.91 gol ortalaması tutturmuş ve Tanju Çolak'ın bu alandaki 0.90'lık rekorunu kırmıştı.