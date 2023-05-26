Tanju Okan'ın aşık olup kavuşamadığı kadın kimdi? Kadınım şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı

Editör: Ersoy ÖZDEM

27 yıl önce aramızdan ayrılan pop müziğin efsane ismi Tanju Okan’ın dillere pelesenk olan ‘Kadınım’ şarkısını kime yazdığı yıllar sonra merak konusu oldu. İşte hayatının film olması planlanan Tanju Okan’ın ve ‘Kadınım’ şarkısının hikayesi…

İste o ‘Kadınım’ bu kadın; Tanju Okan kariyerinin zirvesi diyebileceğimiz çağlarda Zerrin adında genç bir kadına aşık olur. Çok sever, delicesine derler ya işte öyle, Zerrin Erdoğan ülkenin önde gelen, kalburüstü ailelerinden birinin kızıdır.

Aile bu ilişkiyi hiçbir zaman onaylamaz. Tanju ve Zerrin ailenin karşı çıkmasından dolayı görüşemez hale gelir. Okan kendini dağıtmaya, içkiyle arkadaşlığını ilerletmeye başlar. İlişkilerini gizlice yaşamaya çalışan çiftin bu halini fark eden aile, Zerrin’i Amerika’ya gönderme kararı alır.

Tanju Okan haberi alır almaz Zerrin’in evinin önünde adeta nöbet tutmaya başlar ama evin bir arka kapısı olduğundan habersizdir. Aile Zerrin’i o kapıdan kaçırarak gönderir, Tanju o denli sevdiği sevgilisini son bir kez göremez.

Bu olaydan sonra Tanju Okan’ın alkolle arkadaşlığı derin bir dostluğa dönüşür. O dönem eşinden yeni ayrılmış olan Mehmet Teoman da Tanju Okan’a her gün eşlik etmektedir.

Bir gün eve döndüklerinde plakların içinden Reggiani’nin plağını seçip pikaba yerleştirdiğinde ise büyülü anlar yaşanmaya başlar.

Tanju’nun o dönemki ruh halinden ilham alan dostu bir anda Kadınım’ı yazmaya başlar. Sabaha karşı şarkıyı yazmayı bitiren Teoman, o heyecanla Tanju’yu hemen kaldırıp okumasını ister. Tanju Okan şarkıyı okuduğu andan sonra şarkı, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kayda alınır ve ruhları titreten unutulmaz şarkı “Kadınım” böyle hayat bulur.

Bugüne kadar bu hikayeyi hiçbir zaman bu finalle anlatmamıştım. Çünkü bu kadar acıklı bir ayrılık hikayesinden daha acıklı olan, başka ellerle bitirilmeye çalışılan bir aşkın yıllar sonra kendi mensupları tarafından bitirilmesinin bende bıraktığı hüzündür.

Bu ayrılıktan 2 sene sonra aşıklar tüm engelleri aşarak bir araya gelip, evlenirler. Tanju Okan yeniden aşkıyla bir arada olduğu için öyle mutluydu ki evlendiği gün gazetelere verdiği demeçte ‘Yeniden doğdum’ diyecektir. Ama ne acıdır bu evlilik sadece 14 ay sürer.

Aramızdan ayrılışının 27. yılında Tanju Okan’ı saygı ile anıyorum.