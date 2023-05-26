Tanju Okan'ın aşık olup kavuşamadığı kadın kimdi? Kadınım şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Tanju Okan, 23 Mayıs 1996 yılında hayata veda etti. 7'den 70'e herkesin beğenerek dinlediği usta sanatçı Tanju Okan'ın efsaneleşmiş şarkısı 'Kadınım'ı kime yazdığı merak konusu oldu. İşte şarkılarıyla yaşatılan Tanju Okan'ın Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi ve Kadınım şarkısını yazdığı o kadın...

Tanju Okan'ın aşık olup kavuşamadığı kadın kimdi? Kadınım şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı

Editör: Ersoy ÖZDEM

27 yıl önce aramızdan ayrılan pop müziğin efsane ismi Tanju Okan’ın dillere pelesenk olan ‘Kadınım’ şarkısını kime yazdığı yıllar sonra merak konusu oldu. İşte hayatının film olması planlanan Tanju Okan’ın ve ‘Kadınım’ şarkısının hikayesi…

s-a14cb9e56156bed0ae98c31d838af1a2607e6415.jpg

İste o ‘Kadınım’ bu kadın; Tanju Okan kariyerinin zirvesi diyebileceğimiz çağlarda Zerrin adında genç bir kadına aşık olur. Çok sever, delicesine derler ya işte öyle, Zerrin Erdoğan ülkenin önde gelen, kalburüstü ailelerinden birinin kızıdır.

s-124a4a7f7629ae066f9557fe936d4fff7f7e767e.jpg

Aile bu ilişkiyi hiçbir zaman onaylamaz. Tanju ve Zerrin ailenin karşı çıkmasından dolayı görüşemez hale gelir. Okan kendini dağıtmaya, içkiyle arkadaşlığını ilerletmeye başlar. İlişkilerini gizlice yaşamaya çalışan çiftin bu halini fark eden aile, Zerrin’i Amerika’ya gönderme kararı alır.

s-5bcf8c9d6d31d56869fb5f454fa971e798e5a71c.jpg

Tanju Okan haberi alır almaz Zerrin’in evinin önünde adeta nöbet tutmaya başlar ama evin bir arka kapısı olduğundan habersizdir. Aile Zerrin’i o kapıdan kaçırarak gönderir, Tanju o denli sevdiği sevgilisini son bir kez göremez.

s-8a51eddab95222506e2514b8eed322b52c12b932.jpg

Bu olaydan sonra Tanju Okan’ın alkolle arkadaşlığı derin bir dostluğa dönüşür. O dönem eşinden yeni ayrılmış olan Mehmet Teoman da Tanju Okan’a her gün eşlik etmektedir.

s-71178a5792bdcf4d668040203e5a5a6b15eece2b.jpg

Bir gün eve döndüklerinde plakların içinden Reggiani’nin plağını seçip pikaba yerleştirdiğinde ise büyülü anlar yaşanmaya başlar.

trwwww.jpg

Tanju’nun o dönemki ruh halinden ilham alan dostu bir anda Kadınım’ı yazmaya başlar. Sabaha karşı şarkıyı yazmayı bitiren Teoman, o heyecanla Tanju’yu hemen kaldırıp okumasını ister. Tanju Okan şarkıyı okuduğu andan sonra şarkı, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kayda alınır ve ruhları titreten unutulmaz şarkı “Kadınım” böyle hayat bulur.

s-bd445535fdd4f729b21d3523653ac697f7455a9b.jpg

Bugüne kadar bu hikayeyi hiçbir zaman bu finalle anlatmamıştım. Çünkü bu kadar acıklı bir ayrılık hikayesinden daha acıklı olan, başka ellerle bitirilmeye çalışılan bir aşkın yıllar sonra kendi mensupları tarafından bitirilmesinin bende bıraktığı hüzündür.

s-89c301bb3ec9fdfcc46e18649f3bf91db1275c66.jpg

Bu ayrılıktan 2 sene sonra aşıklar tüm engelleri aşarak bir araya gelip, evlenirler. Tanju Okan yeniden aşkıyla bir arada olduğu için öyle mutluydu ki evlendiği gün gazetelere verdiği demeçte ‘Yeniden doğdum’ diyecektir. Ama ne acıdır bu evlilik sadece 14 ay sürer.

ttrtrtr.jpg

Aramızdan ayrılışının 27. yılında Tanju Okan’ı saygı ile anıyorum.

İlgili Haberler
Tanju Okan'ın hayatı film olacak. 'Kadınım' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu
Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bu ünlüyü tanıdınız mı? Güncel
Bu ünlüyü tanıdınız mı?
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor Dünya
İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor
Filenin Efeleri sahaya iniyor Spor
Filenin Efeleri sahaya iniyor
Suriyelilerin Kuran Kursu'nda İngiliz ve İtalyan yetkili. Türkiye Taliban mı yapılıyor Güncel
Suriyelilerin Kuran Kursu'nda İngiliz ve İtalyan yetkili. Türkiye Taliban mı yapılıyor
Güvenlikçi müşterileri tabancayla vurdu Güncel
Güvenlikçi müşterileri tabancayla vurdu