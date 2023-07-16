Tanju Özcan kararından vazgeçti. ‘İstifa etmeyeceğim onlar beni atsın’

CHP disiplin kurulu kararından önce istifa edeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararından vazgeçti. Özcan, İstifa etmeyeceğim. Beni atsınlar” dedi.

Tanju Özcan kararından vazgeçti. ‘İstifa etmeyeceğim onlar beni atsın’

TELE 1’de yer alan habere göre, kesin ihraç talebiyle CHP’de disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı.

CHP Genel Merkezi önünde partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalar yapan Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya partiden atılmasından bir gün önce istifa edeceğini “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim” sözleriyle açıklamıştı.

CNN Türk’te bir yayına katılan Tanju Özcan, Altaylı’ya verdiği demece ilişkin arkadaşlarının uyarısıyla duygusal bir tepki verdiğini anladığını belirtirken istifa etmeyeceğini söyledi. Özcan şunları söyledi:

“İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.”

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