CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan'ın savunma yapacağı tarih belli oldu

Seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine eleştirileriyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için başlatılan disiplin süreci devam ediyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu da bugün Tanju Özcan'ın durumunu görüştü. Özcan'ın hakkındaki tedbir kararının devamına karar verildi. Öte yandan Özcan'a 20 Temmuz'da savunma yapması tebliğ edildi.

ANKARA'YA YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti yönetimine karşı başlattığı yürüyüş ise sürüyor. Özcan, Ankara’ya başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün yedinci gününde Kahramankazan’a ulaştı. Geceyi burada bir benzin istasyonunda karavanda geçiren Özcan, yürüyüşüne devam etti. Tanju Özcan, Ankara'ya yürüyüşünü çarşamba günü sona erdirecek.