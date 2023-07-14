Tanju Özcan CHP’den ihraç edilmeden istifa edeceğini açıkladı. Tarih verdi

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı bırakması için çağrı yapan isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan partiden istifa edeceği tarihi açıkladı. Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Adalet ve değişim’ yürüyüşü başlatan Özcan, Kılıdçaroğlu’nun kendisini partiden ihraç edeceğini belirterek “Bu zevki onlara tattırmayacağım” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, 3 Temmuz'da Bolu'dan başlattığı, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünü dün CHP Genel Merkezi önünde sonlandırırken, koltuk fırlatarak yaptığı konuşmada, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" ifadelerini kullanmıştı:

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Özcan, izlediği yöntemi biraz abarttığını kabul ederek “Bunu da bilerek yaptım. Çünkü abartmadığınız zaman kimse dinlemiyor. Bilhassa biraz yüksek tondan gittim ki, toplum burada bir mesele olduğunu görsün istedim" dedi.

İSTİFA EDECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Partiden istifa edeceği tarihi açıklayan Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partiye gönül verenleri saymıyorum. Onlar zaten benimle aynı fikirde ama pek çok parti yöneticisi, il başkanı hatta belediye başkanı haklı olduğumu söylüyor ama bunu açıkça yapmaya çekiniyorlar.

Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim."