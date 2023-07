Tanju Özcan, CHP önüne koltuk fırlattı; 'Kılıçdaroğlu al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev'

DHA'nın haberine göre; Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünü 10'uncu günde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önünde tamamladı.

Burada Özcan'a vatandaşlar da destek verdi.

Genel merkez önünde toplanan kalabalık 'Kılıçdaroğlu İstifa' sloganları attı.

CHP Genel Merkezi önüne yürüyerek gelen Özcan miting otobüsünün üzerinden kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Özcan, "Sadece ben 'Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli' diyordum ama şunu gördük; 200 kilometre yol yürüdüm, 1 milyon 350 bin adım attım ve her attığım adımda klakson sesleri ile bizleri selamlayan insanlar dedi ki, 'Yeter artık değişim vakti geldi.' Ben biliyorsunuz Köroğlu diyarının çocuğuyum, Bolu çocuğuyum. Bundan birkaç yüzyıl önce Köroğlu Bolu Beyi'ne şöyle seslenmişti; 'Benden selam olsun Bolu Beyi'ne, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, at kişnemesinden kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir' diyerek Bolu Beyi'ne, 'Bolu'ya geliyorum' demişti. Şu kardeşiniz de 10 gün önce Bolu'dan benzer cümlelerle 'Ayrılma Bay Kemal genel merkezin önüne geliyorum' dedi ama nasıl o gün Bolu Beyi kaçtıysa bugün de Bay Kemal sizleri duymamak için kaçtı" dedi.

'HDP'NİN KUYRUĞUNA TAKILDIN'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış insanlarla yola çıktığını söyleyen Özcan, "Sonra yanlış bir seçim stratejisi kurdun. Sonra da etnik Kürt milliyetçiliği yapan HDP'nin kuyruğuna takıldın. Yazıklar olsun. Toplum senden ekonomik konulara çözüm önerilerini duymak istiyordu. Toplum senden eğitim konusunda bir şeyler duymak istiyordu. Toplum senden milli savunma konusunda bir şeyler söylemeni bekliyordu. Ama sen 'HDP'yi küstürürüm diye terörle mücadele etmeye devam edeceğim' bile diyemedin, yazıklar olsun. İnsanlar sana inanmadı. 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir sistem kuruyorsun. Ya arkadaş insanlar şunu söyledi; 'Nasıl yöneteceksiniz bu ülkeyi. Her seferinde yediniz bir araya mı gelecek?' İstemeye istemeye insanları sandığa götürdüler. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdirttiler. Sırf güvensizlikten. İllerde milletvekili adayları belirlenirken örgüte sordular mı? İl başkanlarına sordular mı? Kimseye sormadılar" ifadelerini kullandı.



'KILIÇDAROĞLU KAÇTI, TOPUKLADI'



Özcan, Kılıçdaroğlu'na CHP'lilerin 13 yıl boyunca şans verdiğini kaydederek, "13 yıl boyunca 11 genel seçim, yerel seçim, referandumunu kaybetti. Yeter artık, yeter. Senin yüzünden Türk milleti 21 yıllık her türlü yolsuzluğa bulaşmış karanlık, emperyal güçlerin uşağı olan bu hükümete 5 yıl daha katlanmak zorunda kalacak. Yazıklar olsun sana Kemal Kılıçdaroğlu hakkımı helal etmiyorum sana. Seçimi kaybettiğini düşünmüyor zaten. Seçimden başarıyla ayrıldığını düşünüyor. Şürekâsı da öyle her gün alkışlıyorlar. Ya kardeşim bu seçimin bir kazananını var bir kaybedeni var. Bu seçimin kaybedeni sensin. Kral çıplak söylemeyelim mi? Bakın kendisi genel merkezdeki şu şatafatlı odasında oturmaya devam ediyor. Bugün yok, kaçtı çünkü. Duymak istemedi, topukladı. İstanbul'a gitti, TİP Milletvekilini ziyaret edecekmiş. 2,5 aydır aklın neredeydi? 2,5 aydır tutulu. Sen demokrat filan değilsin. Sen sadece kendi muhaliflerinden korkan, kullanım süresi bitmiş artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın. Beni Kadıköy'e belediye başkanı yapmadı. Beni Beşiktaş'a belediye başkanı yapmadı. Zaten ben o kupon belediyelere aday olmazdım. Ben Bolu'da yüzde 34'e karşı 63'le girdim seçime ve yüzde 53'e 45 oranında kazandım. Ey Bay Kemal, seçim böyle kazanılır. Şu seçim sadece Tayyip gitsin mi kalsın mı seçimi olsaydı emin olun yüzde 60, yemin ederim Erdoğan gitsin çıkardı. Ya sen nasıl başardın kaybetmeyi? O seçimi kaybetti, gençlerimiz umudunu, muhalefet umutlarını kaybetti. O seçimi kaybetti, zam yağmuru başladı" dedi.

GENEL MERKEZİN ÖNÜNE KOLTUK FIRLATTI

Özcan, konuşmasının ardından otobüsün üzerinden CHP Genel Merkezi önüne beraberinde getirdiği bir koltuğu fırlattı. Özcan, "Artık millet muhalefetten bile umudunu kesmiş durumda. O yüzden bu koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" diye konuştu.