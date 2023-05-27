Tanju Özcan sahte haberi gerçek sandı Papa’ya küfür etti. "Bana faydası olmayan kilisenin papazını…"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in sığınmacılar ile ilgili söylediği iddia edilen sahte açıklamaya tepki gösterdi.

Tanju Özcan sahte haberi gerçek sandı Papa’ya küfür etti. "Bana faydası olmayan kilisenin papazını…"

Burdur Belediye Başkanı Orkun Erengiz, Papa Franciscus'un sığınmacıların gönderilmesiyle ilgili gerçeği yansıtmayan haber görselini paylaştı.

Papa'nın, "Mazlum sığınmacıları göndermek siyasetin bir parçası olmamalı, Türkiye onların da evi. Kimlerin eteklerinin tutuştuğunu görün" ifadelerini alıntılayan Ercengiz, şunlar yazdı:

"Papa Efendi! Eğer çok istiyorsanız Edirne’den İzmir Marşı’yla istediğin hristiyan devletine sığınmacıları göndeririz.

Asıl sen bu vatanın siyasetinin bir parçası olma, kimlerin eteğinin tutuştuğu belli oluyor.

Seçimden sonra istediğiniz kadar sığınmacı sizlerle birlikte olacak…"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, Ercengiz'den alıntıladığı paylaşıma şunları yazdı:

"Ulan Papa, haddini bil!!! Türkiye niye sığınmacıların evi oluyor? Sen mi karar veriyorsun buna?

Açacağız kapıları, göndereceğiz hepsini Hristiyan Avrupa’ya. Bunlar zaten Türkiye’de camiye falan da gitmiyor, belki sizin orada kiliseye alıştırırsınız.

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Bizim Türkçe’mizde iki güzel söz vardır. Dini siyasete alet etmek İslamiyet anlayışında günahtır.

Bana faydası olmayan kilisenin papazını s..keyim… Al Vatikan’a istediğin kadarını besle!!!"

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