Tanju Özcan: Tüh dememek için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim

Tanju Özcan, pazar günü yapılacak seçimin bir beka seçimi olduğunu belirterek "Ben 'tüh' dememek için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" diye konuştu.

Tanju Özcan: Tüh dememek için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi seçmenlere çağrıda bulundu.

tanjuozcangorsel.jpg

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "O yüzden bu seçim Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi değil. Bu seçim beka seçimi. Oyumuzu kullanırken, önce şunu düşüneceğiz. ‘Sığınmacılar gitsin’ diyenlere mi oy vereceğiz yoksa ‘sığınmacılar kalsın’ diyenlere mi? Eğer, biz bunları bu sefer gönderemezsek ve ‘göndermeyiz’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirsek artık bunları gönderme konusu bir daha Türkiye’nin gündemine gelmez. Sonrasında herkes ‘tüh’ der. Ben,‘tüh’ dememek için Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim” dedi.

“İNTERNETTE TÜRK KIZLARI YAZARAK ARAMA YAPIYORLAR”

Türkiye’de gerçek beka sorununun sığınmacılar olduğunu söyleyen Özcan şöyle konuştu:

“Türkiye’nin gerçek beka sorunu başından beri söylüyorum, sığınmacılar, sığınmacılar, sığınmacılar. Kontrolsüz sığınmacılar. Akın akın zebella gibi adamlar Hindistan’dan, Pakistan’dan ve diğer ülkelerden akın akın gelmeye devam ediyorlar. Her gün ülkedeki bir sığınmacı olayına haberlerde rastlıyoruz. İyiye gitmiyoruz. Sığınmacı konusunu Türkiye ilk benden duydu. Aylarca bana ‘faşist’ dediler. Sığınmacılar 11 yıldır kanımızı emdiler. Sayı da gittikçe artıyor. Artık ülkemizdeki sığınmacıların yarısı bile Suriyeli değil. Afganlar, Pakistanlılar, İranlılar, Iraklılar burada. Her gün bir genç kızımız tacize uğruyor. Afganistan’da, Pakistan’da internetin arama motoruna 'Türk kızları' yazarak arama yapıyorlar. Yarın öbür gün Türk kızlarımızın bunlar tarafından daha çok tacize uğrayacağını görmüyor mu bu millet? ‘Göndermeyeceğim’ diyen Sayın Cumhurbaşkanı bunları görmüyor mu?”

tanjuozcangorsel1.jpg“BEN ‘TÜH’ DEMEMEK İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA OY VERECEĞİM”

“Sayın Ümit Özdağ’ın da dediği gibi adeta bir göçmenistan haline geliyoruz. Anneler babalar iyi dinleyin, bu sözümü hatırlayın. Yarın ‘benim oğlumun boğazına bıçak dayamışlar. Cebindeki parasını zorla gasp etmişler’ derseniz benim söylediklerimi hatırlayın. Yarın öbür gün ‘benim kızım tecavüze uğradı, tacize uğradı’ derseniz bugünden uyarmadı demeyin. O yüzden bu seçim Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi değil. Bu seçim beka seçimi. Oyumuzu kullanırken, önce şunu düşüneceğiz. ‘Sığınmacılar gitsin’ diyenlere mi oy vereceğiz yoksa ‘sığınmacılar kalsın’ diyenlere mi? Eğer, biz bunları bu sefer gönderemezsek ve ‘göndermeyiz’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirsek artık bunları gönderme konusu bir daha Türkiye’nin gündemine gelmez. Sonrasında herkes ‘tüh’ der. Ben, ‘tüh’ dememek için Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim. Erdoğan seçilirse de bu konuda kararlılığımı sürdüreceğim. Ama istiyorum ki ‘göndereceğiz’ diyenler kazansın, bizim de işimiz kolaylaşsın. Artık bunlarla paylaşacağımız ekmeğimiz, suyumuz kalmadı.” (ANKA)

İlgili Haberler
Tanju Özcan sığınmacılara Türkçe ve Arapça seslendi: Geldiğiniz gibi gidin hemen
Tanju Özcan'dan çok konuşulacak videolu paylaşım. Ben Tanju, dönüyorum!
Tanju Özcan: Bir tane bile kalmayacak. 19 bin olan sığınmacı sayısını 4 bine düşürdüm
Tanju Özcan'dan kendisine “Yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi” diyen DEVA Partili Yeneroğlu’na sert yanıt
Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun" Magazin
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun"
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı Yaşam
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu Spor
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı Güncel
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı
ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı Dünya
ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı
"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı Yaşam
"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı