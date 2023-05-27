Tanju Özcan'dan seçime saatler kala oy çağrısı. 'Kahraman polis kardeşlerim'

Sığınmacılara yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan ve geçtiğimiz yıl CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nda alınan kararla partiden 1 yıllığına ihraç edilen Tanju Özcan, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

İkinci tur seçimleri için sandığa gitmeye saatler kala sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Tanju Özcan, bu defa polislere seslendi ve onlara çağrıda bulundu.

İŞTE TANJU ÖZCAN'IN YAPTIĞI O PAYLAŞIM

"Kahraman polis kardeşlerim, emekli polis abilerim. Sahte ve montaj görüntüler ile kafanızı karıştırdılar biliyorum. Sizlere olan sevgimi, saygımı, hürmetimi iyi bildiğinize eminim.

Yarın yapılacak tarihi seçimde eliniz Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye gitmiyorsa bile, ne olur şu terör örgütleriyle kirli pazarlıklar yapan, Diyarbakır’da Nevruz Kutlamaları’nda, PKK paçavralarının gölgesinde mitingler yapan, milyonlarca potansiyel suçlu sığınmacıya adeta ülkemizi işgal ettiren, mevsimlik Milliyetçilere de oy vermeyin.

Lütfen bu çağrımı, özü sözü bir gerçek bir Türk Milliyetçisi’nin tavsiyesi olarak değerlendirin. Saygılarımla."