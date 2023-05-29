Tanju Özcan 'soruyorlar diye söylüyorum' dedi. 'Bu adam yenilmez değil umudunuzu kaybetmeyin'

Millet İttifakı'nın yaptığı seçim çalışmaları sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi konusundaki düşüncelerini sürekli olarak açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın kazandığı seçimin ardından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın yıllar içerisinde yaşadığı oy kaybına değinen Özcan, rakamlar ve tarihler vererek geleceğe dair önemli açıklamalar yaptı.

Sözlerine "soruyorlar diye söylüyorum" diyerek başlayan Özcan seçmenlere "umudunuzu kaybetmeyin" diyerek seslendi.

Tanju Özcan şu satırları paylaştı:

Soruyorlar diye söylüyorum.

2019 da CHP artı İYİ parti ile yüzde 34 oranıyla, AKP artı MHP yüzde 63 olarak girdik seçime, Erdoğan da 2018 de yüzde 66 oy almıştı, 2019 seçim sonucu Millet ittifakı yüzde 53, Cumhur ittifakı yüzde 45 aldı.

Seçim nasıl kazanılır… bakınız! Bu adam yenilmez değil… Umudunuzu kaybetmeyin!