Tanju Özcan 'soruyorlar diye söylüyorum' dedi. 'Bu adam yenilmez değil umudunuzu kaybetmeyin'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın son seçimde aldığı oy oranı üzerinden çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Tanju Özcan 'soruyorlar diye söylüyorum' dedi. 'Bu adam yenilmez değil umudunuzu kaybetmeyin'

Millet İttifakı'nın yaptığı seçim çalışmaları sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi konusundaki düşüncelerini sürekli olarak açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın kazandığı seçimin ardından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın yıllar içerisinde yaşadığı oy kaybına değinen Özcan, rakamlar ve tarihler vererek geleceğe dair önemli açıklamalar yaptı.

Sözlerine "soruyorlar diye söylüyorum" diyerek başlayan Özcan seçmenlere "umudunuzu kaybetmeyin" diyerek seslendi.

tanju-ozcan-ic.jpg

Tanju Özcan şu satırları paylaştı:

Soruyorlar diye söylüyorum.

2019 da CHP artı İYİ parti ile yüzde 34 oranıyla, AKP artı MHP yüzde 63 olarak girdik seçime, Erdoğan da 2018 de yüzde 66 oy almıştı, 2019 seçim sonucu Millet ittifakı yüzde 53, Cumhur ittifakı yüzde 45 aldı.

Seçim nasıl kazanılır… bakınız! Bu adam yenilmez değil… Umudunuzu kaybetmeyin!

İlgili Haberler
ABD basını Erdoğan’ın zaferini böyle yorumladı: Putin, Türkiye'deki seçimleri kazandı
Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu
Tanju Özcan sahte haberi gerçek sandı Papa’ya küfür etti. "Bana faydası olmayan kilisenin papazını…"
Tanju Özcan'dan seçime saatler kala oy çağrısı. 'Kahraman polis kardeşlerim'
Tanju Özcan, Muharrem İnce ile görüşmesini anlattı: İkna etmek için çok uğraştık
Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
ABD basını Erdoğan’ın zaferini böyle yorumladı: Putin, Türkiye'deki seçimleri kazandı Dünya
ABD basını Erdoğan’ın zaferini böyle yorumladı: Putin, Türkiye'deki seçimleri kazandı
Sinan Oğan, "Bir ülkücüyü kessen yan yana gelmez" demişti. HÜDA-PAR ile aynı karede birlikte AKP’lileri selamladı Siyaset
Sinan Oğan, "Bir ülkücüyü kessen yan yana gelmez" demişti. HÜDA-PAR ile aynı karede birlikte AKP’lileri selamladı
Edremit’te seçim kutlamalarında bir kişi kalbine yenildi Yaşam
Edremit’te seçim kutlamalarında bir kişi kalbine yenildi
İnce'den Erdoğan'a tebrik, muhalefete çağrı: ’Nerede yanlış yapıyoruz’ diye kafa yormaya davet ediyorum Güncel
İnce'den Erdoğan'a tebrik, muhalefete çağrı: ’Nerede yanlış yapıyoruz’ diye kafa yormaya davet ediyorum
Pakistan'da çığ altında kalan 70 yaşındaki kişi, 28 saat sonra kurtarıldı Dünya
Pakistan'da çığ altında kalan 70 yaşındaki kişi, 28 saat sonra kurtarıldı
Berna Laçin seçim sonucunu değerlendirdi. "Böylesine adaletsiz ve kısıtlanmış bir seçim ortamında..." Magazin
Berna Laçin seçim sonucunu değerlendirdi. "Böylesine adaletsiz ve kısıtlanmış bir seçim ortamında..."