Tanker devrildi, Samsun-Ankara yolu kapatıldı

Kaza, Göksel A. yönetimindeki akaryakıt yüklü tankerin Çorum-Sungurlu karayolu üzerindeki Arifegazili köyü çıkışında refüje devrilmesi sonucu meydana geldi. Yan yatan tankerde bulunan akaryakıt yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Çorum-Ankara karayolu, çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılırken güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tankerde bulunan akaryakıtın yola akmaya devam etmesi nedeniyle patlama riskini göz önünde bulunduran ekipler, bölgedeki tüm elektrik akımını keserken, tankerde akmaya devam eden akaryakıtı boşaltmak için Kırıkkale'den başka bir akaryakıt tankerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

Yaklaşık iki saattir ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara-Samsun karayolu güzergahını kullanan araçlar Çorum çıkışı ve Sungurlu Boğazkale kavşağında bekletiliyor. Ankara güzergahından gelen araçlar Boğazkale-Alaca karayolu güzergahına yönlendirildiği bilgisi öğrenildi.