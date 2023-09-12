2 milyon litre şarap sokaklarda nehir gibi aktı. Akşamcılar görüntüleri yutkunarak seyretti

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı ürünlerin başında gelen alkollü içeceklerin fiyatı Türkiye'de uçarken, Portekiz'de tanklar patlayınca 2 milyon litre şarap sokaklarda nehir gibi aktı. Akşamcılar bu anları yutkunarak izledi.

2 milyon litre şarap sokaklarda nehir gibi aktı. Akşamcılar görüntüleri yutkunarak seyretti

TELE1'in haberine göre, Portekiz‘in São Lourenco do Bairro kasabasındaki içki fabrikasındaki tankların çökmesi sonucu 2.2 milyon litre şarap sokaklara döküldü. Nehir gibi akan şarapların görüntüsü çevre sakinleri tarafından görüntülendi.

Portekiz’de üretim yapan bir içki fabrikasında şarap dolu tanklar çöktü. Tankların çökmesiyle birlikte 2.2 milyon litre şarap São Lourenco do Bairro kasabasının sokaklarında nehir gibi aktı.

YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

Yaşanan olay karşısında kasaba sakinleri şaşkına dönerken, yetkililer şarabın Certima Nehri’ni kirletmesini önlemek için teyakkuza geçti. Ekiplerin müdahalesiyle içkinin yönü tarlalara çevrildi.

İçki şirketi özür diledi ve şarapla kaplanmış araziyi temizledi. Şirketten yapılan açıklamada “Temizleme ve onarım maliyetleri ile ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlendiğimizi kabul ediyoruz ve bunu hemen yapmak için ekiplerimiz hazır durumda. Bu durumu en kısa sürede çözme taahhüdümüz var” denildi.

AKP'nin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı alkollü içeceklerin fiyatı füze gibi uçarken, bu görüntüleri akşamcılar yutkunarak izledi.

3.jpg

2.jpg

1.jpg

Öne Çıkanlar
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi Dünya
Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi
Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi Dünya
Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var? Keşfet
12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var?
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma
Libya'daki selde şehirden geriye bu kaldı. İnsanlar arabada yakalandı Güncel
Libya'daki selde şehirden geriye bu kaldı. İnsanlar arabada yakalandı
Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı Magazin
Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı