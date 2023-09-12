2 milyon litre şarap sokaklarda nehir gibi aktı. Akşamcılar görüntüleri yutkunarak seyretti

TELE1'in haberine göre, Portekiz‘in São Lourenco do Bairro kasabasındaki içki fabrikasındaki tankların çökmesi sonucu 2.2 milyon litre şarap sokaklara döküldü. Nehir gibi akan şarapların görüntüsü çevre sakinleri tarafından görüntülendi.

Portekiz’de üretim yapan bir içki fabrikasında şarap dolu tanklar çöktü. Tankların çökmesiyle birlikte 2.2 milyon litre şarap São Lourenco do Bairro kasabasının sokaklarında nehir gibi aktı.

YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

Yaşanan olay karşısında kasaba sakinleri şaşkına dönerken, yetkililer şarabın Certima Nehri’ni kirletmesini önlemek için teyakkuza geçti. Ekiplerin müdahalesiyle içkinin yönü tarlalara çevrildi.

İçki şirketi özür diledi ve şarapla kaplanmış araziyi temizledi. Şirketten yapılan açıklamada “Temizleme ve onarım maliyetleri ile ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlendiğimizi kabul ediyoruz ve bunu hemen yapmak için ekiplerimiz hazır durumda. Bu durumu en kısa sürede çözme taahhüdümüz var” denildi.

AKP'nin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı alkollü içeceklerin fiyatı füze gibi uçarken, bu görüntüleri akşamcılar yutkunarak izledi.