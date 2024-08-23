Tanrı Dağları: Gökyüzüne Dokunan Zirvelerde Bir Yolculuk

Yeryüzünde bazı yerler vardır ki adımınızı attığınız anda ruhunuzda derin izler bırakır.

Tanrı Dağları ya da diğer adıyla Tien-Şan tam da böyle bir yer.

Türkistan'ın kalbinde, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Uygur Özerk Bölgesi'nin ortasında uzanan bu muazzam sıradağlar, sadece doğanın ihtişamını değil, insanın sınırlarını da keşfetmeye çağırıyor.

Bu görkemli dağlar, 1,000,000 kilometrekarelik geniş bir alanı kaplıyor. Doğusu 2013 yılında, batısı ise 2016'da UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiş.

Böylesine kutsal bir coğrafyada bulunmanın onurunu yaşadım ve Tanrı Dağları’nın Kazakistan ve Kırgızistan’daki yüksek yaylalarında at koşturup, kımız içmenin hazzını tattım.

Sıcak Yazlardan Buzlu Zirvelere

Yolculuğumuz Temmuz ayında şehirlerin kavurucu sıcağından kaçışla başladı. Altımızda kalan sıcaklıktan uzaklaştıkça, Tanrı Dağları'nın serin kollarına doğru ilerledik. Yükseldikçe havadaki değişim hissedilir hale geldi; önce serin bir esinti, sonra soğuk bir rüzgâr, derken karla karışık yağmurun dansına şahit olduk.

Zirveye yaklaştıkça yağmur yerini kar tanelerine bıraktı. Bembeyaz bir örtüyle karşılaştığımızda ise sanki başka bir dünyaya adım atmış gibiydik.