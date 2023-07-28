Tansu Sarı 'şart' diyerek Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şeyi açıkladı

Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş

Teknik Direktör Şenol Güneş ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı arasındaki kavga yüzünden

Transfer yapamıyor; kadrosunu güçlendiremiyordu..

Sonuç olarak Sportif Direktör Ceyhun Kazancı görevinden istifa ederken;

Kadrodan Nathan Redmond; Romain Saiss;

Atiba Hutchinson; Josef de Souza;

Georges-Kevin N'Koudou; Welinton Souza

Alexandru Maxim ve kaleci Emre Bilgin'le yollar ayrılmıştı...

Konferans Ligi Ön Eleme Turu'ndaki Tirana maçına da

Cenk Tosun; Rachid Ghezzal;

Tayyib Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan kadroda yoktu;

Yeni transferlerden ön libero Jean Onana ve genç Emrecan Bulut kulübedeyken;

Daniel Amartey ortada yoktu...

Stoper pozisyonunda ise ise yine Necip Uysal oynuyordu;

Devre arasında Hamburg'a gidip geri dönen Javi Montero ise yedekler arasındaydı...

İlk 20 dakikada Beşiktaş Jackson Muleka ve Salih Uçan'la sonuç alamazken;

Konuk Tirana ise Fjoart Jonuzi ile cılız pozisyonlar geliştirdi..

21'de sol taraftan Arthur Masuaku'nun sol taraftan ortasında

Vincent Aboubakar'ı aşan topa ara transferde Kayserispor'dan gelen Onur Bulut dokundu

Boluspor ve Menamenspor'dan hatırladığımız kalecileri Gentian Selmani'nin sağından filelere giden meşin yuvarlak

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyordu..

Golden sonra 2 kez Vincent Aboubakar ile kalelerini yokladık;

Kalecileri Gentian Selmani ve direkler ikinci gole izin vermedi..

Ta ki 42'nci dakikaya kadar...

Vincent Aboubakar'ın derinlemesine uzattığı topa

Ceza sahası içi sol çaprazdan enfes vuran Jackson Muleka;

Kaleci Gentian Selmani'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderiyor

KARA KARTAL soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyordu...

İkinci yarının başında Beşiktaş Necip Uysal ve Necip Uysal'la kaçırdı

Kalecileri Gentian Selmani kurtardı...

63'te top yapabilen Salih Uçan'ı kenara alıp

Lens'ten transfer olan Jean Onana'yı oyuna dahil eden Teknik Direktör Şenol Güneş

Bunun faturasını gol yiyerek öderken;

Sağ kanada Rimal Haxhiu ve golcü Kaina Nunes'i içeri atan konuk Tirana

Hemen golü buldu...

Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes'in ağır kalmasından faydalanan Rimal Haxhiu'nun

Sağ taraftan içeri çevirdiği topta stoperlerimiz Omar Colley ve Necip Uysal yerlerini kaybedince

Kale ağzında dokunan Kaina Nunes skoru 2-1'e getiriyordu..

Yediği gol sonrası Vincent Aboubakar'ın vuruşunu

Kalecileri Gentian Selmani kurtarırken

90+4'te Jean Onana'nın pasında sağ çaprazdan topla buluşan genç Semih Kılıçsoy

Rakibi Erion Hoxhallari'nin hamlesine rağmen sert vurdu

Kaleci Gentian Selmani'nin yanından filelere giden topla

Tirana'yı 3-1 mağlup ettik;

Rövanş için avantaj sağladık..

Zeljeznicar-Neftchi serisinin galibini beklemeye başladık..

Tirana bizim rakibimiz değil;

Ancak Omar Colley'in yerine çok daha iyi bir stoper bulmamız şart..

Onur Bulut; Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ın özverili oyunları

Maçı kazandırdı..

Jackson Muleka'nın yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy golü atmasa

Şimdi bambaşka şeyler konuşacaktık..

Bakalım Arnavutluk'taki rövanşta neler yaşanacak?

Beşiktaş'a kalan maçlarında başarılar diliyorum...

(Tansu Sarı)