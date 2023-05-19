Tansu Sarı Sevilla'nın Juventus'u yedekleriyle nasıl elediğini açıkladı: Ali Koç ve Jesus, Sevilla'dan acaba utanmışlar mıdır?

Kupa Beyi Sevillla Torino'daki 1-1'in rövanşında
Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda Juventus karşısındaydı..
İlk maçta çok silik olan Juventus
Torino'da golü atan stoper Federico Gatti ve golcü Moise Kean ile skor ararken
Sevilla'nın Faslı kalecisi Yassine Bounou devleşti..
İtalyanlar Moise Kean ve Angel Di Maria ile
Sevillalı Marcos Acuna ve Nemanja Gudelj'in savunma boşluğundan geldi
Kaleyi bir türlü tutturamadılar..
Ev sahibi Sevilla ise
Lucas Ocampos; Marcos Acuna ve Oliver Torres'le Juventus kalesini yokladı
Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny duvar ördü adeta..
Bir sağdan bir soldan kurtardı;
Juve'yi maçta tuttu..
İlk yarının sonlarında Juventus'ta sakatlanan Nicolo Fagioli'nin yerine
Arjantinli Leandro Paredes oyuna girerken;
Gelişen Sevilla atağında Ivan Rakitic'in
Juventuslu Juan Cuadrado tarafından yere indirilmesine
Hollandalı hakem Danny Makkelie DEVAM dedi;
PENALTI YOK dedi;
Ramon Sanchez-Pizjuan tribünlerinden tepkiyi yedi..
İkinci yarıda Sevilla Bryan Gil ve Loic Bade ile kaçırdı;
Juventus kalecisi Wojciech Szczesny kurtarmayı başardı..
İtalyanlar ise Adrien Rabiot ile geldiler;
Kaleci Yassine Bounou önledi..
Stoper Bremer Silva Sevilla kalesini yokladı
Direği sıyıran top İspanyollara rahat nefes aldırdı..
62'de Oliver Torres'in yerine Suso Fernandez'i içeri atan Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar
Daha agresif bir takım yaratma düşüncesindeydi..
Buna karşılık Juventus'un patronu Massimiliano Allegri ise
Golcü Moise Kean'in yerine Dusan Vlahovic'i;
Orta sahanın beyni Angel Di Maria'nın yerine ise Federico Chiesa'yı sahaya sürdü...
Sevilla'nın kaptırdığı topta Juventus rakip kaleye geldi;
Adrien Rabiot'un "AL DA AT" dercesine verdiği pasta
Nemanja Gudelj ve Loic Bade'yi oyundan düşüren Dusan Vlahovic
Ayağının tozuyla girdiği oyunda
Enfes bir sol plaseyle Yassine Bounou'yu avlayınca
İtalyanlar deplasmanda 1-0 öne geçiyordu...
Yenilen gol sonrası Sevilla toparlanmaya çalışırken
Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar bu kez Lucas Ocampos'u kenara alıp
Erik Lamela'yı içeri attı;
1 dakika sonra da golü buldu..
Federico Chiesa'dan topu kapan Sevillalı Marcos Acuna;
Erik Lamela'ya pasını bıraktı..
İspanyol asıllı Arjantinli Erk Lamela'nın sol taraf bıraktığı topta
Oyuna giren bir diğer Sevillalı Suso Fernandez
Manuel Locatelli'den kurtulup ceza sahası dışından soluyla çaktı
Gecenin başarılı ismi Juventus kalecisi Wojciech Szczesny;
Sağına giden şutta adeta dondu kaldı;
Sadece filelere giden topa baktı..
Sevilla 1-1'lik eşitliği yakaladı..
Ramon Sanchez-Pizjuan tribünleri çılgına döndü..
Golü atan Suso Fernandez bu kez serbest vuruştan şansını denedi
Juventus kalecisi Wojciech Szczesny soluna enfes uzandı;
Golü kurtardı..
Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny hem eliyle hem ayaklarıyla
Adeta TEK BAŞINA TAKIM gibiydi Sevilla karşısında..
Bryan Gil ve Youssef En-Nesyri ile
Normal süre biterken 2 vuruşta yine devleşti..
Maç uzatmalara; eşitlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına giderken
93'de Juventus önce Dusan Vlahovic'le
Ardından Federico Chiesa ile Sevilla kalesini düşündü;
Faslı file bekçisi Yassine Bounou karşıladı...
Bu kez ani gelişen Sevilla hücumunda da
Bryan Gil sol taraftan ortaya bıraktı
Oyuna ikinci yarıda giren Erik Lamela
Danilo da Silva'dan önce kafayı çaktı;
Yerde bir kez seken top
Gecenin yıldızı Juventus kalecisi Wojciech Szczesny'nin sağından filelerle buluşunca
İspanyollar 2-1'lik üstünlüğü yakaladı...
Ramon Sanchez-Pizjuan tribünleri ayağa kalktı;
Golün sevincini çılgınca kutladılar..
İkinci uzatma devresinde
Sevilla'dan Marcos Acuna çift sarı kartla oyundan atıldı
Ancak Juventus'u 2-1'lik skorla dize getirdiler..
Finale çıktılar..
Yine KUPA BEYİ oldular..
Leverkusen'i saf dışı bırakan Roma ile finalde oynamaya hak kazandılar..
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin yerinde olsam
Angel Di Maria ve Moise Kean'i çıkarmazdım..
Dusan Vlahovic gol atınca kazanacaklarını zannettiler ancak yanıldılar..
3 gol de oyuna sonradan giren oyunculardan geldi;
Sevilla'nın Suso Fernandez ve Erik Lamela'sı
Juventus'un Dusan Vlahovic'ine ağır bastı..
Kaleci Wojciech Szczesny 2 gol yemesine rağmen mükemmel oynadı..
Türk kalecileri örnek alsın..
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus;
Küçük gördükleri Sevilla'dan acaba utanmışlar mıdır?
Adamlar finalde
Biz köyümüzde..
Sevilla bizim kocaman bir BALON olduğumuzu dosta düşmana gösterdi
Finale çıktı..
Sevilla ve Roma'yı kutluyor; finalde başarılar diliyorum...