Tansu Sarı Sevilla'nın Juventus'u yedekleriyle nasıl elediğini açıkladı: Ali Koç ve Jesus, Sevilla'dan acaba utanmışlar mıdır?

Kupa Beyi Sevillla Torino'daki 1-1'in rövanşında

Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda Juventus karşısındaydı..

İlk maçta çok silik olan Juventus

Torino'da golü atan stoper Federico Gatti ve golcü Moise Kean ile skor ararken

Sevilla'nın Faslı kalecisi Yassine Bounou devleşti..

İtalyanlar Moise Kean ve Angel Di Maria ile

Sevillalı Marcos Acuna ve Nemanja Gudelj'in savunma boşluğundan geldi

Kaleyi bir türlü tutturamadılar..

Ev sahibi Sevilla ise

Lucas Ocampos; Marcos Acuna ve Oliver Torres'le Juventus kalesini yokladı

Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny duvar ördü adeta..

Bir sağdan bir soldan kurtardı;

Juve'yi maçta tuttu..

İlk yarının sonlarında Juventus'ta sakatlanan Nicolo Fagioli'nin yerine

Arjantinli Leandro Paredes oyuna girerken;

Gelişen Sevilla atağında Ivan Rakitic'in

Juventuslu Juan Cuadrado tarafından yere indirilmesine

Hollandalı hakem Danny Makkelie DEVAM dedi;

PENALTI YOK dedi;

Ramon Sanchez-Pizjuan tribünlerinden tepkiyi yedi..

İkinci yarıda Sevilla Bryan Gil ve Loic Bade ile kaçırdı;

Juventus kalecisi Wojciech Szczesny kurtarmayı başardı..

İtalyanlar ise Adrien Rabiot ile geldiler;

Kaleci Yassine Bounou önledi..

Stoper Bremer Silva Sevilla kalesini yokladı

Direği sıyıran top İspanyollara rahat nefes aldırdı..

62'de Oliver Torres'in yerine Suso Fernandez'i içeri atan Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar

Daha agresif bir takım yaratma düşüncesindeydi..

Buna karşılık Juventus'un patronu Massimiliano Allegri ise

Golcü Moise Kean'in yerine Dusan Vlahovic'i;

Orta sahanın beyni Angel Di Maria'nın yerine ise Federico Chiesa'yı sahaya sürdü...

Sevilla'nın kaptırdığı topta Juventus rakip kaleye geldi;

Adrien Rabiot'un "AL DA AT" dercesine verdiği pasta

Nemanja Gudelj ve Loic Bade'yi oyundan düşüren Dusan Vlahovic

Ayağının tozuyla girdiği oyunda

Enfes bir sol plaseyle Yassine Bounou'yu avlayınca

İtalyanlar deplasmanda 1-0 öne geçiyordu...

Yenilen gol sonrası Sevilla toparlanmaya çalışırken

Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar bu kez Lucas Ocampos'u kenara alıp

Erik Lamela'yı içeri attı;

1 dakika sonra da golü buldu..

Federico Chiesa'dan topu kapan Sevillalı Marcos Acuna;

Erik Lamela'ya pasını bıraktı..

İspanyol asıllı Arjantinli Erk Lamela'nın sol taraf bıraktığı topta

Oyuna giren bir diğer Sevillalı Suso Fernandez

Manuel Locatelli'den kurtulup ceza sahası dışından soluyla çaktı

Gecenin başarılı ismi Juventus kalecisi Wojciech Szczesny;

Sağına giden şutta adeta dondu kaldı;

Sadece filelere giden topa baktı..

Sevilla 1-1'lik eşitliği yakaladı..

Ramon Sanchez-Pizjuan tribünleri çılgına döndü..

Golü atan Suso Fernandez bu kez serbest vuruştan şansını denedi

Juventus kalecisi Wojciech Szczesny soluna enfes uzandı;

Golü kurtardı..

Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny hem eliyle hem ayaklarıyla

Adeta TEK BAŞINA TAKIM gibiydi Sevilla karşısında..

Bryan Gil ve Youssef En-Nesyri ile

Normal süre biterken 2 vuruşta yine devleşti..

Maç uzatmalara; eşitlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına giderken

93'de Juventus önce Dusan Vlahovic'le

Ardından Federico Chiesa ile Sevilla kalesini düşündü;

Faslı file bekçisi Yassine Bounou karşıladı...

Bu kez ani gelişen Sevilla hücumunda da

Bryan Gil sol taraftan ortaya bıraktı

Oyuna ikinci yarıda giren Erik Lamela

Danilo da Silva'dan önce kafayı çaktı;

Yerde bir kez seken top

Gecenin yıldızı Juventus kalecisi Wojciech Szczesny'nin sağından filelerle buluşunca

İspanyollar 2-1'lik üstünlüğü yakaladı...

Ramon Sanchez-Pizjuan tribünleri ayağa kalktı;

Golün sevincini çılgınca kutladılar..

İkinci uzatma devresinde

Sevilla'dan Marcos Acuna çift sarı kartla oyundan atıldı

Ancak Juventus'u 2-1'lik skorla dize getirdiler..

Finale çıktılar..

Yine KUPA BEYİ oldular..

Leverkusen'i saf dışı bırakan Roma ile finalde oynamaya hak kazandılar..

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin yerinde olsam

Angel Di Maria ve Moise Kean'i çıkarmazdım..

Dusan Vlahovic gol atınca kazanacaklarını zannettiler ancak yanıldılar..

3 gol de oyuna sonradan giren oyunculardan geldi;

Sevilla'nın Suso Fernandez ve Erik Lamela'sı

Juventus'un Dusan Vlahovic'ine ağır bastı..

Kaleci Wojciech Szczesny 2 gol yemesine rağmen mükemmel oynadı..

Türk kalecileri örnek alsın..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus;

Küçük gördükleri Sevilla'dan acaba utanmışlar mıdır?

Adamlar finalde

Biz köyümüzde..

Sevilla bizim kocaman bir BALON olduğumuzu dosta düşmana gösterdi

Finale çıktı..

Sevilla ve Roma'yı kutluyor; finalde başarılar diliyorum...