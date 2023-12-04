Tanzanya'da sel ve heyelanın bilançosu ağır oldu: 47 ölü

Afrika ülkesi Tanzanya'nın kuzeyinde aşırı yağışlarla birlikte sel ve toprak kayması felaketleri yaşandı. Bu felaketlerde en az 47 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Tanzanya'da sel ve heyelanın bilançosu ağır oldu: 47 ölü

Afrika ülkesi Tanzanya aşırı yağışlarla ve toprak kaymalarıyla sarsıldı. Ülkenin kuzeyi selin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kalırken, ilk belirlemelere göre en az 47 kişinin öldüğü, 80 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçen ay Tanzanya'da normalden fazla yağış, başkent Dar es Salaam ile Kigoma, Kagera, Geita ve Unguja bölgelerinde ölümlere ve mülklerin zarar görmesine neden oldu.

Ülkenin bazı bölgelerindeki mahsuller sulara kapılarak insanların geçim kaynaklarını etkiledi.

Tanzanya Meteoroloji Ajansı yağışların bu ay da devam edeceği konusunda uyardı.

Doğu Afrika, 2023'te kısmen El Niño hava olayının neden olduğu sel ve toprak kaymalarından ağır bir şekilde etkilendi.

Tanzanya’da olumsuz hava koşulları sebebiyle evler ve altyapının da büyük hasar gördüğü açıklandı.

Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta Gündem
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti Gündem
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot Şifalı Bitkiler
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu Teknoloji
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu
Meksika'da köpekbalığı dehşeti Dünya
Meksika'da köpekbalığı dehşeti
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı Gündem
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı