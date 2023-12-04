Tanzanya'da sel ve heyelanın bilançosu ağır oldu: 47 ölü

Afrika ülkesi Tanzanya aşırı yağışlarla ve toprak kaymalarıyla sarsıldı. Ülkenin kuzeyi selin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kalırken, ilk belirlemelere göre en az 47 kişinin öldüğü, 80 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçen ay Tanzanya'da normalden fazla yağış, başkent Dar es Salaam ile Kigoma, Kagera, Geita ve Unguja bölgelerinde ölümlere ve mülklerin zarar görmesine neden oldu.

Ülkenin bazı bölgelerindeki mahsuller sulara kapılarak insanların geçim kaynaklarını etkiledi.

Tanzanya Meteoroloji Ajansı yağışların bu ay da devam edeceği konusunda uyardı.

Doğu Afrika, 2023'te kısmen El Niño hava olayının neden olduğu sel ve toprak kaymalarından ağır bir şekilde etkilendi.

Tanzanya’da olumsuz hava koşulları sebebiyle evler ve altyapının da büyük hasar gördüğü açıklandı.