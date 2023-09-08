Tapu sahipleri dikkat. O işlemi yapmazsanız başınız derde girecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapuda randevu sisteminde kolaylık sağlanması içerikli mesajlar gittiğine yönelik şikayetler üzerine yasal girişimde bulunduklarını bildirdi. Kişisel bilgilerin çalınmaması için "e-Devlet şifrelerinin sık sık değiştirilmesi" gerektiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Tapu sahipleri dikkat. O işlemi yapmazsanız başınız derde girecek

Bilgisayar korsanlarının yasal olmayan işler geliştirdiklerini ifade eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu, son günlerde vatandaşlardan web tapu üzerinden yürütülen randevu sistemine ilişkin şikayet ve ihbar aldıklarını söyledi.

"Yaptığımız incelemelerde, web sitemizin diğer kurumlarda da olduğu gibi kopyalandığını, sahtelerinin üretildiğini, burada da kişisel bilgiler üzerinden kredi kartı bilgilerine ve banka hesap numaralarına ulaşılarak birtakım menfaatler temin edildiğini tespit ettik." ifadesini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

“SMS DOĞRULAMASINA ÖNEM VERELİM”

"Bunun için üst normdaki kamu kurum kuruluşlarımızla bu sitelerle ilgili gerekli tedbirleri aldık, kapatılması ile ilgili gerekli yasal girişimlerimizi yaptık. Korsanların, dolandırıcıların engellenmesi ile ilgili sorunumuz kalmadı."

Vatandaşlara, "Şu siteye girdiğinizde sizin adınıza hızlı randevu alabiliriz" ile "ücretle randevu ve tapu işlemlerinin" takibinin yapıldığına mesajların gönderildiğini belirten Hatipoğlu, kullanıcılara şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlar şifrelerini kısa sürede değiştirmeli. Girdiğimiz sitelere dikkat etmeliyiz. Maillerimize ve internet adreslerinin sahte olup olmadığını kontrol edelim. SMS doğrulamasına önem verelim. Girmiş olduğunuz bir sitenin güvenli olmadığını anladığınızda, kişisel bilgilerinizin güvende olup olmadığı ile ilgili kurumlarla irtibata geçerek gerekli tedbirleri almalıyız."

"VATANDAŞLAR E-DEVLET ŞİFRELERİNİ SIK SIK DEĞİŞTİRMELİ"

Vatandaşların sahte internet sitelerine karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Hatipoğlu, şu konulara dikkati çekti:

"Vatandaşlar, kurumsal sitemiz olan 'tkgm.gov.tr' adresini kullanmalı. Uzantının başında reklam ihtiva eden ya da reklam kelimesi geçen uygulamalara dikkat edilmeli ve sitenin net ismi olmalıdır. Sahtecilikler, kurumların isimlerine ek kelime koyarak, yeni uzantılar oluşturuyor. Reklam ve taklit siteleri kullanmamalılar. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden de kurumumuzla ilgili işlemlerini yapabilirler. Herkes e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirmeli. Böylece tapu ve kişisel bilgilerin çalınmasının önüne geçilebilir.

İki faktörlü veya SMS doğrulamasını yapmalılar. Örneğin, bankalar şifrelerini 3 veya 6 aylık periyotlarla değiştirmemizi istiyorlar. Biz de vatandaşlarımızdan her girdiklerinde veya belirli aralıklarla şifrelerini değiştirmelerini öneriyoruz. Şifre değiştirmek için süreniz ne kadar kısalırsa riskiniz de o kadar azalır. Vatandaşlarımız gelen mesajlara ve sitelere yönelik uyanık olmalılar."

"TAPU TELEFON BEYAN UYGULAMASI" İLE SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Hatipoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün e-Devlet üzerinden telefon beyan uygulamasının olası sahteciliğe karşı kullanılabildiğini söyledi.

Cevdet Ekmel Hatipoğlu, vatandaşların "tapu telefon beyan uygulaması"na girerek telefon numaralarını güncellediklerinde, gayrimenkulleri ve taşınmazlarıyla alakalı bir hareket olması durumunda cep telefonlarına SMS olarak uyarı geldiğini, bunun da sahteciliğin önüne geçtiğini belirtti.

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