Tarafını seç: Karadeniz mi, İsviçre mi?

Sosyal medyada yayımlanan yeni bir video, Karadeniz ve İsviçre’nin doğal manzaralarını karşılaştırarak geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Videoda, Karadeniz’in yeşil ve engebeli arazileri, sisli dağları ve deniz kenarı köyleri, İsviçre’nin ise zarif dağ köyleri, temiz gölleri ve düzenli manzaralarıyla kıyaslandı.

Görüntüler, Karadeniz’in yoğun yeşillikleri ve doğal kıyılarıyla İsviçre’nin düzenli, düzenli ve alplerle kaplı manzaraları arasındaki farklılıkları net bir şekilde ortaya koydu.