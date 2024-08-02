Gelmiş geçmiş en usta satranç oyuncusu yenilince takım arkadaşı şok oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gelmiş geçmiş en usta satranç oyuncusu yenilince takım arkadaşı şok oldu

Gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen’in yenilgisi, takım arkadaşı Ian Nepomniachtchi’nin şaşkın tepkisiyle sosyal medyada gündem oldu. Nepomniachtchi’nin yüzündeki şaşkınlık her halinden belliydi.

Satranç dünyasının efsanevi ismi Magnus Carlsen’in beklenmedik bir yenilgiye uğraması, takım arkadaşı Ian Nepomniachtchi’nin verdiği tepkiyle birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Carlsen, pek çok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilmekte ve yenilgisi nadir görülen bir olay olarak değerlendirilmektedir. Yenilgi anında yanındaki takım arkadaşı Ian Nepomniachtchi’nin yüz ifadesi, izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Nepomniachtchi’nin şaşkınlığı ve yüzündeki ifade, Carlsen’in yenilgisinin ne kadar beklenmedik olduğunu ortaya koyuyordu.

Son Haberler
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı Resmi İlanlar
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz Kitap
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet Yazarlar
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet
Koşun, koşun, dolar geliyor Yazarlar
Koşun, koşun, dolar geliyor
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri Yazarlar
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri
Yandı gülüm keten helva… Yazarlar
Yandı gülüm keten helva…
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek? Yazarlar
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek?