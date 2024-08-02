Gelmiş geçmiş en usta satranç oyuncusu yenilince takım arkadaşı şok oldu

Satranç dünyasının efsanevi ismi Magnus Carlsen’in beklenmedik bir yenilgiye uğraması, takım arkadaşı Ian Nepomniachtchi’nin verdiği tepkiyle birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Carlsen, pek çok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilmekte ve yenilgisi nadir görülen bir olay olarak değerlendirilmektedir. Yenilgi anında yanındaki takım arkadaşı Ian Nepomniachtchi’nin yüz ifadesi, izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Nepomniachtchi’nin şaşkınlığı ve yüzündeki ifade, Carlsen’in yenilgisinin ne kadar beklenmedik olduğunu ortaya koyuyordu.