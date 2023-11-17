Taraflı hakem mi? Kargalar bile güler

Can Atalay 5 Nisan 2022'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 Mayıs 2023’te yapılacak Genel Seçimde milletvekili olmak için “Adalet Bakanlığı’ndan sabıkası yoktur kararı olan Adli Sicil Belgesi” aldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay’da 1’inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

21 Nisan 2023’te Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 seçimi için milletvekili kesin aday listesini Resmî Gazete’de şöyle yayınladı:

Yüzde 10 olan seçim barajını AKP ve MHP yüzde 7’ye indirdiler ve ilk kez 14 Mayıs seçiminde uygulandı.

Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 7 barajını aştı

Yeşil Sol Parti 61 milletvekili, TİP 4 milletvekili çıkardı.

Hatay seçiminde 75 bin 658 oy alan Şerafettin Can Atalay milletvekili seçildi.

Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamında ve Anayasa Mahkemesi’nin, milletvekilleri Engin Alan, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu kararları gereği;

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce derhal “tahliye” kararı verilmesi gerekirdi. Vermedi…

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de dosyayı incelemeyi derhal durdurması gerekirdi. Durdurmadı.

Hukuk askıya alındı, siyasi karar devreye alındı.

9 Haziran 2023’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin siyasi kararını şöyle açıkladı:

-“Hükümlü.”

13 Temmuz 2023’te Milletvekili seçilmesinin ardından tahliye istemesine rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi “Kesinleşmiş karar” olmamasına rağmen oy birliğiyle reddetti.

Anayasanın 14'üncü maddesi ihlal edildi.

17 Temmuz 2023’te Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasanın 14'üncü maddesi bir kez daha ihlal edildi.

Atalay son çare olarak; 20 Temmuz 2023’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Dikkatinizi çekerim.

Anayasa Mahkemesi başvurusuna kadar Can Atalay hakkında tek bir kesinleşmiş yargı kararı yoktu.

28 Eylül 2023’te Adalet Bakanı’ndan Hükümlü talimatı alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi 18 yıl hapis cezasını onadı.

25 Ekim 2023’te Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin dokuz üyesi hakkında dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir karar alarak suç duyurusu yaptı.

Şimdi gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şu sözüne;

-“Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.”

Ben de kendisine şu tarihî gelişmeyi hatırlatıyorum:

-Emekli Korgeneral Engin Alan 2010 yılında Balyoz Davası’ndan tutuklandı.

-2011 yılında, cezaevinde iken Bahçeli aday gösterdi ve MHP milletvekili seçildi.

-2012 yılında 18 yıl ağır hapis cezası aldı.

-2013 yılında bu cezasını Yargıtay onadı.

-2014 yılında AYM hak ihlali kararı verdi.

-Engin Alan yerel mahkemece tahliye edildi TBMM'ye gelip yemin etti.

Bahçeli ayakta alkışladı.

Bahçeli’nin siyasi tavrı dün ve bugüne göre şöyle;

-Engin Alan olunca yaşasın Banayasa Mahkemesi.

-Can Atalay olunca kapansın Anayasa Mahkemesi.

Gelelim Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözüne:

-“Cumhurbaşkanı olarak bana hüküm vermek değil hakem olmak düşer…”

Yandı gülüm keten helva…

AKP’li Cumhurbaşkanı anayasa hükmünü umursamıyor ve kendini anayasanın üzerinde görüp hakem olmak istiyor.

Hadi ordan Erdoğan, “Taraflı hakem” olur mu?

Kargalar bile güler…

Sen önce yargıya siyasi karar aldırmaktan vazgeç Erdoğan.

Yargının ne senin hakemliğine ne de kararına ihtiyacı var.

Yargıya gölge etme başkan ihsan istemem Erdoğan…