Tarçın neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan tarçının faydaları dikkat çekti.

TARÇIN NEDİR?

Defnegiller familyasından; anayurdu Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen kokulu bir ağaçtır. Yaprakları derimsi ve genellikle üç damarlıdır. Birçok türü vardır. Kabuğu baharat olarak kullanılır.

TARÇININ FAYDALARI NELERDİR?

- Anti-kanser etkisi olabilir

-Ağrıları dindirebilir

-Alzheimer hastalığına iyi geliyor

-Ruhi sıkıntıları giderir.

-Sürmenajda faydalıdır.

-İştah açar.

-Hazmı kolaylaştırır.

-İshali keser.

-Mide tembelliğini giderir.

-Vücudun direncini artırır.

-Kadınlardaki beyaz akıntıyı keser.

-Bağırsak solucanlarının dökülmesine yardımcı olur.

-Cinsel arzuları artırır.

-Böcek savar

-Diyabet hastalarının dostu olabilir

-Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir

-Gebelik döneminde vücutta oluşan cilt sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

-Tokluk hissini uzattığı için, kilo vermeye de yardımcıdır.

TARÇIN NASIL TÜKETİLİR?

Tarçın toz olarak tüketilecekse, günde yarım çay kaşığını geçmemelidir. Ayrıca direkt tüketmek yerine yemeklerin içerisinde kullanılmalıdır. Tarçın kek, kurabiye gibi hamur işlerine ve yemeklere eklenerek tüketilebilir. Bununla birlikte kaynar su ile hazırlanan tarçın çayı da faydalarından yararlanmak isteyenler için idealdir. Eğer ağrı kesici özelliklerinden ve cilde olan faydalarından yararlanmak istiyorsanız, aktarlarda kolayca bulunan tarçın yağını kullanabilirsiniz. Bu yağı ağrılı bölgelere 2 damla şeklinde uygulayabilir, masaj yaparak cilde yedirebilirsiniz.