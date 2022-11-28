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Yağları cayır cayır yakıyor. 40 yıl hatırı olan Türk kahvesine eklemeniz yeterli

Tarçınlı ve hindistan cevizli kahvenin metabolizmanızı ateşleyeceği ve kilo vermenizi hızlandıracağı vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:10
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Tarçınlı ve hindistan cevizli Türk kahvesi yağları yakıyor

Yağları cayır cayır yakıyor. 40 yıl hatırı olan Türk kahvesine eklemeniz yeterli
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi, kokusu ve tadıyla insana huzur veriyor. Öyle ki, en sık tükettiğimiz içecekler arasında yer alması dikkat çekti.

Türk kahvesini şekersiz içmenin yanı sıra ekleyeceğiniz birkaç ipucu ile yağ yakımınızı destekleyebileceğinin altı çizildi.

Türk kahvesinin sağlığa faydaları da başta kalp krizi riskini aza indirmek olmakla birlikte, uzmanlar tarafından vurgulandı.

TARÇIN VE HİNDİSTAN CEVİZİ

Kan şekerini düzenleyici ve tok tutan tarçından 1 kaşık Türk kahvenize ekleyin. İster hindistan cevizi yağı ister tozunu kullanarak hazırladığınız kahveye ikinci kaşığı da eklemenizin gerektiği vurgulandı. Karıştırıp tüketebileceğin önerildi.

Tarçınlı hindistan cevizli kahve, metabolizmanızı ateşleyecek ve kilo vermenizi hızlandıracağı vurgulandı.

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