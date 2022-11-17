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İzmir'de ekmeğe zam geliyor

Ekmek fiyatı il il zamlanmaya devam ediyor. Artan un ve maliyet artışları ekmeğe zam olarak yansımaya devam ediyor. Son zam haberi de İzmir'den geldi. İzmir'de ekmek fiyatı 1 Aralık tarihinde 5 TL oluyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:46
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Tarih verildi fiyatı belli oldu. İzmir'de ekmeğe zam geliyor

İzmir'de ekmeğe zam geliyor
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Yeni Asır'ın haberine göre, 210 gram ekmeğin 4 liraya satıldığı İzmir'de ekmek fiyatı 1 Aralık'tan itibaren 5 liraya çıkacak. Bu gramaj ve fiyat, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği komisyonu tarafından da onaylandı.

Yetkililer, alınan bu kararın yazıyla Ticaret Bakanlığı'na bildirildiği ve bakanlığın onayından sonra resmiyet kazanacağını ifade etti.

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