İzmir'de ekmeğe zam geliyor

Yeni Asır'ın haberine göre, 210 gram ekmeğin 4 liraya satıldığı İzmir'de ekmek fiyatı 1 Aralık'tan itibaren 5 liraya çıkacak. Bu gramaj ve fiyat, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği komisyonu tarafından da onaylandı.

Yetkililer, alınan bu kararın yazıyla Ticaret Bakanlığı'na bildirildiği ve bakanlığın onayından sonra resmiyet kazanacağını ifade etti.