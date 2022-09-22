Bir ilde daha ekmek zamlandı. İşte zamlı fiyat

Merkez Bankası faiz oranını indirmeye devam ederken sokağa yansıyan sonuçları zam şeklinde oluyor. Antalya'da en son Haziran ayında zamlanan ekmek fiyatı 3 ay sonra 1 TL arttı.

Antalya Fırın Odası, zammı sosyal medya hesaplarından duyururken, yetkililer, özellikle son dönemde elektrikte yaşanan artış başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışın ekmek zamlarını kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.

Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Antalya'da ekmek 5 TL'ye çıktı. Fakat, Esnaf Odası olarak fiyatı 4 TL'de tuttuk.

Kararın Antalya'dan gelmesi nedeniyle zamlı fiyatları uygulayan firmalar olabilir ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Üyelere biraz daha beklemelerini söyledim ama ne yapacaklarını bilmiyorum.”