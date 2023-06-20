Tarihi binada varoluş sergisi

Tarihi Erzurum Kongre Binası'ndaki "Oluş ve Bozuluş" sergisi ziyarete açıldı.

Tarihi binada varoluş sergisi

AA

Yakutiye ilçesinde bulunan kongre binasının Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Salonu'nda açılan sergide, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halil Daşkesen'in çalışmaları yer aldı.

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Dünyanın döngüsünü konu alan sergi, cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Dr. Öğr. Üyesi Halil Daşkesen, AA muhabirine, serginin İbni Sina ve Aristoteles'in üzerinde durduğu "oluş ve bozuluş" kavramı üzerine olduğunu söyledi.

Sergide 10 çalışmanın yer aldığını anlatan Daşkesen, "Dünyanın bir döngüsü var. Bu bahsettiğimiz filozofların da üzerinde durduğu üzere bu döngü aslında varoluş ve daha sonra çoğalmayla birlikte bozuluşa yönelik devam eden bir akıştan bahsediliyor. Çalışmalarda da aslında bu akışa değinmek istedim." dedi.

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Aristoteles ve İbni Sina'nın üzerinde durduğu oluş ve bozuluş kavramlarını sorgulamak için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Daşkesen, şöyle konuştu:
"Biraz bu durumu sorgulamak istedim çünkü heykel sanatı zaten var olan yapıların insanların zihnindeki tüm düşünce ve fikirlerin biçimlendirilmesi. Biçimsel olarak da deformasyona uğratılması sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz de burada aslında hem Aristoteles'in hem de İbni Sina'nın felsefi bakış açılarını, heykelini de kendi zemininde üretim sürecinin mantığıyla birleştirerek bir sergi düzenledik."

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