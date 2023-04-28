Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 sanık hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen yıl düzenlenen ve 2 bin 101 tarihi eserin ele geçirildiği operasyona ilişkin Kenan Tansel Y, Kazım Y, Kerim Y. ile Mehmet Fevzi Y. hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Ele geçirilen eserler için İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü, Ayasofya Müze Müdürlüğü, Türk ve İslam Eserleri Müdürlüğü, Türbeler Müze Müdürlüğü, Galata Mevlevihane Müzesi, Hisarlar Müzesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Galata Müzesi Müdürlüğü tarafından bilirkişi raporu hazırlandı.

Uzman raporunda, 2 bin 101 eserden 243'ünün yurt içi ile yurt dışında alınması ve satılması yasak eserler olduğu belirtildi.

Raporda, geriye kalan 1858'inin ise bulundurulması suç teşkil etmeyen eserlerden oluştuğu bilgisine yer verildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanıklardan Kenan Tansel Y, tarihi eser olup olmadığını bilmediğini iddia ettiği ürünleri dekor amacıyla iş yerinde bulundurduğunu öne sürdü.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden 4 sanığın "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın Siyaset
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis Güncel
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı Güncel
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi Dünya
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı Dünya
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı