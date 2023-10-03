Tarihi Salı Pazarı'nda yangın paniği

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nın kurulduğu bölgede çıkana yangın vatandaşları panikletirken, itfaiye ekipleri bölgede oluşan trafik nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

KAYNAK: İHA
Tarihi Salı Pazarı'nda yangın paniği

Yangın, Zafer Mahallesi 129 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinden çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw044632-03.jpgAydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Aydın'ın en eski pazarları arasında olan tarihi Salı Pazarı bölgesinde oluşan yoğun trafik dolayısıyla olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

aw044632-04.jpg Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ocakta unutulan yemek dolayısıyla çıktığı öğrenilirken, yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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