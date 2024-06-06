Tarihi yapının istinat duvarı çöktü

Gece saat 23.30 civarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan İzci Türk Sokak'ta bir çökme yaşandı. Olay, binalar arasında yer alan tarihi bir yapıya yapılan istinat duvarının çökmesiyle gerçekleşti. İddialara göre, eski bir kilise veya sarnıç olduğu düşünülen bu yapıya sonradan eklenen istinat duvarı, bir iş yerinin bahçesine çöktü. Şans eseri, bahçede kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

Çökme haberi üzerine itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Neyse ki, yaşanan çökmede ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili olarak, iş yeri sahibi Ayşe Yücel, "Eğer orada 1 saat önce olsaydım, altında ben kalacaktım" şeklinde konuştu. Yücel, binadan kopan parçaları gördüğünü ve durumu ilgili birimlere bildirdiğini belirtti. "2021 yılından beri burada faaliyet gösteriyoruz. Tadilat sırasında duvarın çatlak olduğunu fark ettik ve bunu ilgili mercilere ilettik. Üç yıldır bu durumu dile getiriyoruz. Son zamanlarda çatlak derinleşti ve bunu fark ettik. Büyükşehir'e bildirdik. Ancak, Büyükşehir bize mahalle içi olduğu için Fatih Belediyesi'ne başvurun dedi. Bugün orada iş yapıyordum ve duvarın çökeceği belliydi. Eğer orada 1 saat önce olsaydım, altında kalırdım. Sonra eve gittik ve duvarın uçtuğu haberi geldi" şeklinde konuştu.