Tarihin en büyük halka arzına onay çıktı. TAB Gıda kaç lot verecek belli oldu

Halka arz olan şirketlere bir yenisi daha ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bültenine göre, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu onaylandı.

TAB Gıda'nın mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 bin 292 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Toplamda 46.483.400 TL nominal değerli paylarını bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit şekilde dağıtacak olan TAB Gıda'nın halka açıklık oranı, taslak izahnamede yer alan bilgilere göre yüzde 18,5 olarak kaydediliyor.

EN BÜYÜK HALKA ARZ OLACAK

TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak. Bu halka arz büyüklüğü Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliği taşıyor.

TARİHİ AÇIKLANMADI

TAB Gıda'nın halka arz tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TAB Gıda halka arz detayları

Hisse Kodu: TABGD

Toplam Lot: 52.500.000 Lot

Fiyat: 130 TL