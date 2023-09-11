Tarihin en iyisi Novak Djokovic. Nefes kesen şampiyonluk maçını Eren Bozdaş yazdı

ABD Açık final maçında Daniil Medvedev'i 6-3, 7-6 ve 6-3 mağlup eden Novak Djokovic 24. grand slam zaferini ilan etti.

Tarihin en iyisi Novak Djokovic. Nefes kesen şampiyonluk maçını Eren Bozdaş yazdı

Eren Bozdaş- YENİÇAĞ

Sezonun son grand slami ABD Açık’ta son maç olan tek erkekler kategorisi tarihin en başarılı tenisçisi Novak Djokovic ve 2021’de burada Sırp rakibine karşı şampiyonluk elde eden Daniil Medvedev arasında oynandı.

Mücadelenin favorisi olarak gösterilen Novak Djokovic Medvedev’e karşı oynadığı ilk sette 2 ayrı oyun stratejisi uyguladı. Rus rakibinin servis oyunlarında kortun orta kısmına daha derin toplar atarak uzun süren sayılar oynayan Djokovic ya rakibini hataya zorladı ya da kortun bir tarafını yavaş yavaş boşaltarak köşeye attığı paralel toplarla puanları kazandı.

Sırp raket bir diğer oyun stratejisi olarak kendi servis oyunlarında Medvedev’in servisleri base line çizgisinden çok uzakta karşılamasını fırsat bilerek rakibi daha çizgiye gelmeden file önüne giderek vurduğu voleler veya çapraz köşelere attığı toplarla rakibine üstün gelerek seti 6-3 kazandı.

2.sete kısmen biraz daha toparlanmış bir şekilde giren Medvedev rakibinin servislerinde bir türlü varlık gösteremesede kendi ilk servislerinde gösterdiği performansla servislerine tutunmayı başardı. Djokovic’in 2. Setin ortalarında yaşadığı sağlık problemleri sonrası oyuna denge getiren Rus raket bulduğu set sayısını değerlendiremeyince maç tie-breake gitti. Djokovic tie-break süresince sağlık problemi yaşamaya devam etsede tecrübesi ve yeteneğini gösterip 2. Seti 7-6 kazanmayı bildi.

Karşılıklı servis kırmalarla başlayan 3. sette hem psikolojik hem de sağlık açısından çok daha rahat bir Djokovic vardı. Fiziksel olarak iyi hissetmesiyle beraber ilk setteki oyun tarzına geri dönen Sırp raket 3. Oyunda yeniden servis kırdı ve seti 6-3 kazandı.

Novak Djokovic bu galibiyetiyle beraber ABD Açık’ta 4. Toplamda 24. grand slam zaferini ilan etti. Sırp raket ayrıca bu şampiyonluk ile birlikte tarihin en yaşlı grand slam şampiyonu ünvanını da aldı.

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