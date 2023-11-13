Djokovic sezonu zirvede bitirdi

Novak Djokovic, Holger Rune'yi ATP'de mağlup etti ve sezonu birincilikle tamamlamayı başardı.

KAYNAK: AA
Djokovic sezonu zirvede bitirdi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden Novak Djokovic, ilk maçını kazanarak 2023 yılını dünya sıralamasının zirvesinde kalmayı garantiledi.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Yeşil Grup'ta Sırp Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune karşılaştı.

Rakibini 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-1 mağlup eden Djokovic, gruptaki ilk maçını kazandı. 36 yaşındaki tenisçi, bu sonuçla 8. kez sezon sonunu zirvede tamamlamayı garantileyerek bu alandaki rekorunu geliştirdi.

ATP sıralamasında zirvede kalma süresini 440 haftaya çıkaran Djokovic, kendine ait dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan en yaşlı erkek tenisçi rekorunu da geliştirmiş oldu.

Grubun diğer maçında ise İtalyan Jannik Sinner, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 (6-4, 6-4) mağlup etti.

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