Tarihin tozlu raflarına kaldırılan Nokia 3310 otomobil hırsızlığı için kullanılıyor

Independent’ın haberinde yer alan bilgilere göre; YouTube’da yayınlanan bir videoda 3310 ile hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı.

Videoda Toyota marka bir otomobil kullanıldı. Otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişi bir kablo yardımıyla telefonu otomobile bağladı. Sonrasında start/stop menülerine benzer bir menü karşısına çıkıyor. Ardından menüden “otomobili çalıştır” seçeneğini seçiyor ve araç çalışmaya başlıyor.

NOKIA 3310 BLUETOOTH İLE OTOMOBİLLERİ ÇALIYOR

Yetkililere bu videonun yayılmasının ardından çeşitli sorular yöneltiyor. Bunun nasıl gerçekleştiğine ve nasıl bir sistem kullanıldığına dair. Gelen cevaplarsa oldukça şaşırtıcı olarak tanımlandı. Genellikle organize şekilde çalışan ekiplerin hack işlemi gerçekleştirebilen küçük cihazlar ürettiklerini ve bunların dikkat çekmemesi için Nokia 3310 gibi eski telefonların veya bluetooth hoparlörlerin içerisine yerleştiriyorlar.

İddialara göre ise bu cihazlara erişim şu anda çok kolay. Ayrıca bir grupta cihazları “acil durum yardımlaşma/haberleşme cihazı” şeklinde isimlendirerek 2 bin dolardan başlayarak 19 bin dolara kadar değişken fiyatlardan açık pazar sitelerinde satıyorlar.