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Tarihte bugün 12 Ocak

Tarihte bugün 12 Ocak. Geçmişte bugünde neler olduğunu sizler için derledik. Keyifli okumalar…

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:24
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Tarihte bugün 12 Ocak'ta ne oldu?

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1920- İstanbul'da son "Osmanlı Meclisi Mebusanı" açıldı.

1923- Paris'te Pasteur Enstitüsünde tetanosa karşı serum geliştirildi.

1934- Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalayan Yunanistan'ın eski başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

1944- Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden emekliye ayrıldı, bu göreve Kazım Orbay getirildi.

1945- Tasviri Efkar gazetesi sahibi ve başyazarı Velid Ebuzziya İstanbul'da öldü.

1952- ABD yönetimi, Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını onayladı.

1959- Sovyet uzay aracı Luna, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna, yer çekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.

2000- Hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdı.

2006- Hac farizası için Mekke yakınındaki Mina'da bulunanlardan 364'ü çıkan izdihamda yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

2014-Türk arkeolojisinin önemli isimlerinden, olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporculardan İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halet Çambel, 97 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2015- Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Anayasa Mahkemesinin İstanbul'daki "askeri casusluk" davasında verdiği ihlal kararı doğrultusunda, hükümlüler hakkında yargılamanın yenilenmesine karar verildi.

2015- "Futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı dava ile haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 31 sanıklı davanın dosyalarının birleştirilmesine karar verildi.

2016- İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki bombalı terör saldırısında 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

2018- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararı aldı.

2018- "FETÖ'nün 'Mor Beyin' yazılımı" mağduru 1823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

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