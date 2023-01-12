Tarihte bugün 12 Ocak

1920- İstanbul'da son "Osmanlı Meclisi Mebusanı" açıldı.
1923- Paris'te Pasteur Enstitüsünde tetanosa karşı serum geliştirildi.
1934- Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalayan Yunanistan'ın eski başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
1944- Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden emekliye ayrıldı, bu göreve Kazım Orbay getirildi.
1945- Tasviri Efkar gazetesi sahibi ve başyazarı Velid Ebuzziya İstanbul'da öldü.
1952- ABD yönetimi, Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını onayladı.
1959- Sovyet uzay aracı Luna, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna, yer çekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.
2000- Hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdı.
2006- Hac farizası için Mekke yakınındaki Mina'da bulunanlardan 364'ü çıkan izdihamda yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
2014-Türk arkeolojisinin önemli isimlerinden, olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporculardan İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halet Çambel, 97 yaşında İstanbul'da vefat etti.
2015- Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Anayasa Mahkemesinin İstanbul'daki "askeri casusluk" davasında verdiği ihlal kararı doğrultusunda, hükümlüler hakkında yargılamanın yenilenmesine karar verildi.
2015- "Futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı dava ile haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 31 sanıklı davanın dosyalarının birleştirilmesine karar verildi.
2016- İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki bombalı terör saldırısında 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
2018- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararı aldı.
2018- "FETÖ'nün 'Mor Beyin' yazılımı" mağduru 1823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.
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