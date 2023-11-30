Tarikat kanalında skandal sözler: Çok şükür kanalımızda kadın sesi, kadın görüntüsü gibi şeyler yayınlanmadı

Fatih Medreseleri'ne ait FM TV isimli kanalda yayınlanan bir programda soruları yanıtlayan şahıs, "Çok şükür şimdiye kadar kanalımızda kadın sesi, kadın görüntüsü gibi şeyler yayınlanmadı. Bu konuda çok hassasız" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarikat kanalında skandal sözler: Çok şükür kanalımızda kadın sesi, kadın görüntüsü gibi şeyler yayınlanmadı

Fatih Medreseleri'ne ait FM TV isimli kanalda yayınlanan 'Siz Sorun Biz Söyleyelim' isimli programda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Programın sunucusuna, "Kanalınızda hiç bayan görmedik, bayan kardeşlerimizin oraya çıkması günah mı?" sorusu geldi.

Soruları yanıtlayan şahıs ise, “Çok şükür şimdiye kadar kanalımızda kadın sesi, kadın görüntüsü gibi şeyler yayınlanmadı. Bu konuda çok hassasız.” şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca yayınlamaya mecbur oldukları durumlarda da görüntüyü buzladıklarını belirtti.

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