Tarım Bakanlığı'ndan destek ödemeleri istatistiği

Tarımda istatistik dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklama yaptı. Tarımsal destek ödemelerine ilişkin detaylar tek adreste toplayarak, istatistik bülteni yayımlamaya başladı.

Belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak istatistik bültenlerinin ilki olan "Tarımsal Destek Ödemesi, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024 Bülteni", Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlandı.

Buna göre, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için 91,5 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesinden çiftçilere ilk 6 ayda toplam 56,1 milyar lira ödeme yapıldı.

Ocak-haziran döneminde ödemelerin yüzde 80,8'i bitkisel üretim, yüzde 17,7'si hayvansal üretim, yüzde 0,6'sı tarımsal AR-GE, yüzde 0,5'i kırsal kalkınma ve yüzde 0,4'ü ise su ürünleri üretim desteği olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla, yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir, kanola), hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik), baklagil (kuru fasulye, nohut, mercimek) ve dane mısır ile mazot ve gübre ödemesi yapıldı.

Hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da buzağı ve çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştirildi.