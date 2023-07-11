Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 35 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı

İHA’dan alınan habere göre kaza, Afyonkarahisar- Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir D.'nin kullandığı 15 AAV 106 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Serdar I. yönetimindeki 34 FUK 610 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tarım işçilerinin bulunduğu midibüs şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan Hatice Genç isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 2’si ağır 35 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki yakın hastanelere ambulanslarla kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

aw932718-02.jpg

aw932718-03.jpg

aw932718-04.jpg

aw932718-05.jpg

aw932718-06.jpg

aw932718-07.jpg

aw932718-08.jpg

aw932718-09.jpg

aw932718-10.jpg

Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Son Haberler
Önündeki kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti Güncel
Önündeki kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti
7 dönümlük zeytinlik arazi kül oldu Güncel
7 dönümlük zeytinlik arazi kül oldu
Melen Çayı'ndaki taşkın Kocaali-Akçakoca kara yolunda ulaşımı aksatıyor Güncel
Melen Çayı'ndaki taşkın Kocaali-Akçakoca kara yolunda ulaşımı aksatıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 40’lık zammı böyle savundu Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 40’lık zammı böyle savundu
TFF'de görev dağılımı yapıldı Spor
TFF'de görev dağılımı yapıldı
Elektrik panosundan çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi Güncel
Elektrik panosundan çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi
Ey siyasiler seçimden önce ziyaret ettiğiniz depremzedeler kapı dışarı ediliyor haberiniz var mı? Güncel
Ey siyasiler seçimden önce ziyaret ettiğiniz depremzedeler kapı dışarı ediliyor haberiniz var mı?